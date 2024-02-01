台師大跨域動手做課程 拓偏鄉生視野增向學動力

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（中央社記者許秩維台北1日電）台師大辦理「偏鄉中學生入大學堂系列活動」，安排跨域動手做、社會情緒課程、校外參訪等活動，希望幫助偏鄉學生開拓視野、激發向學動力，開創未來更多可能性。

為幫助偏鄉學生擴展學習與生活視野，台灣師範大學於1月29日至2月1日辦理「偏鄉中學生入大學堂系列活動」，邀請花蓮、台東、澎湖等縣市的偏鄉離島中學生、「PASSION偏鄉優質教育學分學程」的大學生共同參與。

台灣師範大學新聞稿指出，這3天為偏鄉中學生安排大學校園導覽、音樂會、跨域動手做的課程、社會情緒課程、參訪基隆海科館等活動，並由大學生協助課程開發，同時擔任隊輔教師和學習典範的角色。

「深耕偏鄉教育計畫」主持人、台師大副校長宋曜廷表示，台師大PASSION偏鄉優質教育學分學程創設的目的，就是希望「讓大學生走進偏鄉；讓偏鄉生走入大學」，讓大學生體會都會以外學生的需求，發揮社會服務能量，也讓偏鄉學生能因大學生的協助，更積極向學。

台師大提到，此次活動延續112年暑期中小學銜接課程和112學年遠距課程，並遴選優秀學生頒發獎項，其中有21名學生獲頒遠距學習進步獎項，在1學年的遠距學習中，英文成績進步幅度平均達35%，數學成績進步平均達33%，還有10名學生獲遠距學習全勤獎。

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在英語跨域動手做課程，台師大帶領偏鄉中學生在英語的環境中設計服飾，並介紹設計理念，藉由動手操作，將美學與語言領域連結，翻轉對傳統英語課的印象；在中文跨域動手做課程，則透過「傳情電路卡片」、「珪藻土杯墊」等手作課程，培養學生創造力、解題能力和合作精神，體會科學知識於生活的實用性。

台師大指出，希望藉由相關活動引導偏鄉學生體會都會生活，並與大學產生連結，透過跨域、多元的學習課程，開拓偏鄉離島學生的學習視野，發展未來的可能性，也期待持續整合更多教學能量，以及各界的學習資源，為偏鄉離島學生扮演指引未來的引路人。（編輯：謝雅竹）1130201