3K產業改善工作環境 勞部擴大補助每案最高400萬

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（中央社記者吳欣紜台北2日電）為協助3K傳統產業改善工作環境、提升安全，勞動部近期打破補助單一產業方式，將特定製程行業納輔導補助對象，計有70個產業、7萬多家事業適用，每案補助最高新台幣400萬元。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部職安署職業安全衛生組組長張國明會中指出，勞動部10多年前就陸續針對鑄造業、表面處理業、印染、橡膠、塑膠製造業等，採取逐年補助單一重點產業的方式協助改善工作環境。

張國明表示，今年將改變方式，不再以單一產業補助，而是訂定「特定製程產業改善安全衛生工作環境補助計畫」，並擴大適用補助產業，將就業服務法所規定的特定製程行業除D級高科技製造業外，將A+至C級產業都納入輔導補助對象。

張國明說，為了鼓勵這些特定製程產業翻轉既有3K（危險、辛苦、骯髒）的印象，只要企業引入先進製程技術或工程改善，像是新設置或汰換減少危害暴露的全新控制設備等，根據改善不同設施等可獲得相關補助，每案合計最高可補助400萬元。

此外，張國明說，勞動部過去比較強調希望事業單位自主進行改善，這次則加強與特定產業同業公會合作，與公會合作簽訂備忘錄，希望透過公會來帶動整體產業改善職業安全環境。

根據統計，職安署從103年起已累計輔導372家、補助329家企業改善工作環境，金額近3.2億元，也促進鼓勵廠商投資金額達32.6億元。

張國明說，透過廠房改善能顛覆以往傳統產業工廠潮濕昏暗、高溫悶熱、噪音粉塵及化學品異味充斥的刻板印象，協助中小企業攬才留才，補助計畫將從2月開始接受申請，歡迎事業單位踴躍提出。（編輯：管中維）1130202