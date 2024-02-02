特色美食專案稽查 2食材檢出禁用藥開罰共15萬

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（中央社記者沈佩瑤台北2日電）特色美食是不少人聚餐首選，食藥署今天公布206家餐廳稽查結果，其中有2家所使用的食材，被檢出依規定不得檢出的動物用藥，分別為結晶紫、乃卡巴精，共計開罰新台幣15萬元。

台灣飲食多元，各式特色風味料理大街小巷林立，衛生福利部食品藥物管理署聯合地方政府衛生局啟動特色美食餐廳稽查專案，針對相關餐飲業者稽查，查核食品業者登錄、產品責任險、環境及人員衛生等共計206家，同時抽驗254件食材及餐點，今天公布結果。

這次有2件食材檢驗結果不合格。食藥署副署長林金富說明，其中1件是基隆市邦彼諾公司所使用的冷凍白蝦，被檢出殺菌劑結晶紫4.7ppb，標準為不得檢出。

林金富表示，結晶紫依規定只能用在觀賞魚類，主要作用是避免黴菌感染，因對於人體恐有致癌性，未准用於食用水產品，已經移請來源廠商所在高雄市衛生局，依照違反食安法裁處12萬元罰鍰。

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另1件則是高雄市泰實在-五甲店-泰味小館所使用的雞蛋，被檢出同樣不得檢出的乃卡巴精。林金富說，僅肉雞可以使用，因蛋雞每天下蛋，無法有停藥期，未准用於蛋雞，違規案件移請來源畜牧場所在嘉義縣政府，依據動物用藥品管理法處分3萬元。

根據食品工業發展研究所資料，乃卡巴精是常用驅蟲藥物，經動物試驗，並未發現有致癌、致畸胎及胚胎毒性，但高劑量可能導致腎臟內沉澱結晶，傷害腎臟；依衛福部公告「動物用藥殘留標準」規定，蛋品中不得檢出乃卡巴精。（編輯：管中維）1130202