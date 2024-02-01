更多編輯台推薦新聞：
特派在現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸
國際

特派在現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸

M503航路牽動國防飛安 爭議一次看懂
兩岸

M503航路牽動國防飛安 爭議一次看懂

台灣自製超導量子電腦是什麼？和傳統電腦有何不同？QA這裡看
科技

台灣自製超導量子電腦是什麼？和傳統電腦有何不同？QA這裡看

民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂
政治

民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國公民跳機求庇護已遣返 陸委會：與異議人士陳思明案例不同
首頁 / 生活

春節食品稽查 2業者存放逾期原料挨罰

2024/2/1 18:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北1日電）衛生福利部食品藥物管理署今天公布春節複合式專案稽查結果，近600家業者中，有2家因查獲逾期食品原料等原因，挨罰共新台幣15萬元。

因應農曆春節將到來，食藥署聯合地方政府衛生局執行113年春節複合式專案，稽查包括春節應景食品製造業者共73家、傳統市場、大賣場、超市及年貨大街等販售年貨業者共436家、年菜餐廳業者共87家。結果公布，2家業者被查獲貯存逾期食品原料。

食藥署副署長林金富說明，在台南市1家業者查獲逾期蜂蜜柚子茶及原色系列可可脂綠色，依食品安全衛生管理法，開罰6萬元；另外，部分產品標示不符規定，裁罰3萬元。

另1家業者則是在花蓮縣。林金富表示，查獲逾期食品原料芋絲鳥巢，此食品原料為乾燥常溫保存，依規定，過期應劃設待報廢品項區，但衛生局稽查時看到仍放在儲存櫃裡面，依法裁處6萬元。

食藥署提醒，民眾購買春節應景食品時要看清產品標示，購入後也要妥善保存並於有效日期內儘快食用完畢，安心享食過好年。（編輯：管中維）1130201

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.203