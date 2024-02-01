春節食品稽查 2業者存放逾期原料挨罰

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（中央社記者沈佩瑤台北1日電）衛生福利部食品藥物管理署今天公布春節複合式專案稽查結果，近600家業者中，有2家因查獲逾期食品原料等原因，挨罰共新台幣15萬元。

因應農曆春節將到來，食藥署聯合地方政府衛生局執行113年春節複合式專案，稽查包括春節應景食品製造業者共73家、傳統市場、大賣場、超市及年貨大街等販售年貨業者共436家、年菜餐廳業者共87家。結果公布，2家業者被查獲貯存逾期食品原料。

食藥署副署長林金富說明，在台南市1家業者查獲逾期蜂蜜柚子茶及原色系列可可脂綠色，依食品安全衛生管理法，開罰6萬元；另外，部分產品標示不符規定，裁罰3萬元。

另1家業者則是在花蓮縣。林金富表示，查獲逾期食品原料芋絲鳥巢，此食品原料為乾燥常溫保存，依規定，過期應劃設待報廢品項區，但衛生局稽查時看到仍放在儲存櫃裡面，依法裁處6萬元。

食藥署提醒，民眾購買春節應景食品時要看清產品標示，購入後也要妥善保存並於有效日期內儘快食用完畢，安心享食過好年。（編輯：管中維）1130201