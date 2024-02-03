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連3起化學灼傷 陽光基金會籲慎用水管疏通劑

2024/2/3 13:10
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（中央社記者沈佩瑤台北3日電）年前大掃除，疏通馬桶水管也是重點，使用化學藥劑務必小心，陽光基金會已連續接獲3起燒燙傷事故，全臉甚至眼睛灼傷，籲仔細閱讀使用方法，嚴重堵塞應找專業人員處理。

陽光基金會今天發布新聞稿，提醒民眾慎用水管馬桶疏通劑。傷友胡小姐家中浴室排水孔堵塞，以往都是在賣場選購疏通劑自行疏通，這回用了1次覺得效果不好，隔天又買同品牌還加熱水，卻仍未見效。

於是她倒入另個品牌疏通劑，未料倒入的液體突然由管道爆出噴濺，造成全臉2度化學灼傷，幸好胡小姐在驚慌疼痛中，不忘持續沖水，降低了灼傷深度。

陽光基金會表示，近來已連續服務到3名個案，都因使用市售疏通劑通水管或馬桶，發生意外而化學灼傷的傷者，其中2人除了皮膚也損及眼睛。

購買市售疏通劑要仔細閱讀使用方法，堵塞嚴重應找專業人員處理外，陽光基金會特別提醒，「請留意切勿執行沖脫泡蓋送的『泡』步驟，以免化學藥劑瀰漫至未受傷的皮膚」。

此外，報案時告知消防人員為化學灼傷，送醫後告知醫師化學品種類，或將化學品及殘瓶提供醫師參考。（編輯：陳政偉）1130203

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