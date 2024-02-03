老人受暴通報5年成長逾5成 春節常見不給錢遭虐

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（中央社記者沈佩瑤台北3日電）衛福部公布，近5年老人受暴通報件數成長52%，其中春節期間最常見向長輩要不到錢衝突，但高齡族群往往因傳統觀念隱忍，籲多留意身邊長者，113保護專線農曆新年不打烊。

衛生福利部保護服務司今天發布新聞稿指出，從近幾年地方政府受理通報事件統計發現，老人保護通報件數逐年增加，從107年1萬4781件至112年2萬2540件，成長52%。

衛福部保護司長張秀鴛接受媒體電訪表示，老人虐待發生原因主要為照顧跟經濟依賴2大類，觀察歷年狀況，在春節期間，經濟依賴的問題會更被凸顯，因為打零工甚至啃老族的交際應酬花費增加，向長輩要不到錢，就可能引發衝突。

老人受虐通報案件逐年增加，且在所有家庭暴力對象中增加最多。張秀鴛解釋，這顯示進入高齡化社會關係，照顧跟經濟依賴的問題加劇，弱勢長者容易成為受暴對象。

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張秀鴛指出，長輩求救意願相對低，除受限於傳統觀念，被晚輩、家人施暴，就是精神加上皮肉雙重打擊，更擔心通報形同告訴別人「我的家門不幸」，寧可隱忍，通報者以警察、街坊鄰居、施虐者之外的家人居多，加上近年衛福部積極推動社區紮根工作，都讓民眾守望相助意識增加。

保護司表示，113保護專線，春節期間持續運作不打烊，提供24小時全日免付費諮詢及通報服務，且除電話服務外，民眾亦能透過簡訊及網路對談獲得服務。（編輯：李亨山）1130203