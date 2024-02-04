更多編輯台推薦新聞：
過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建
國際

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡
生活

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄
生活

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
計程車5日起調漲春節價 各縣市加收時間、費用一次看
首頁 / 生活

越媒：台灣包辦越南蚵仔出口總額逾77%

2024/2/4 18:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內4日專電）台灣蚵仔（牡蠣）遭遇越南蚵仔強力挑戰。越媒報導指出，越南蚵仔2023年出口猛增56%、金額超過1400萬美元，其中台灣包辦越南蚵仔出口總額逾77%、年增26%。

湄公東協電子雜誌（Mekong ASEAN）報導，根據越南水產加工和出口協會（VASEP），2023年越南貝類產品出口金額達到1億2700萬美元、年減12%。越南的貝類主力出口產品包括蛤蜊占62%、螺占12%、蚵仔占11%等。

值得注意的是，越南蛤蜊、螺在2023年的出口表現都出現下滑，唯獨越南蚵仔出口大有斬獲、急遽增加56%，出口額超過1400萬美元。

其中，光是台灣就包辦了越南蚵仔出口總額逾77%、金額近1100萬美元、年增26%。越南蚵仔其餘主要出口市場包括寮國、柬埔寨、日本。

蛤蜊是越南最重要的出口貝類產品，2023年出口額近7900萬美元、年減17%，主要是因為西班牙、義大利這兩個主要市場的進口額分別大幅減少15%、36%。

美國是越南蛤蜊第4大市場，但美國2023年的越南蚵仔進口量大幅減少16%。主要是因為中國冷凍蒸蛤蜊占據美國市場大半江山，且平均價格比越南還低20%至40%，因而削弱越南蛤蜊在美國的競爭力。

越南螺產品2023年出口額將近1600萬美元、年減6%。主要消費市場包括日本、中國、韓國，但除了韓國成長47%以外，其餘主要市場的出口表現與2022年相較皆下滑。

越通社（VNA）指出，越南海岸線長，有利於水產殖業，越南是全球第三大水產品出口國，僅次於中國和挪威。越南的水產品已出口全球170多個國家和地區，其中不乏標準較高的歐美市場。（編輯：陳慧萍）1130204

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.202