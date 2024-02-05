護理夜班獎勵費 26家衛福部立醫院完成個人撥付

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（中央社記者陳婕翎台北5日電）首波護理人員夜班獎勵2月1日起入帳，衛福部今天表示，26家衛生福利部所屬醫院今天率先全數將款項撥付至個人帳戶，未來將持續配合白班繁重工作加給或相關獎勵機制規劃。

行政院會去年9月28日通過訂定護理人員夜班費獎勵等12項策略計畫，今年健保預算中編列專款項目新台幣27億元挹注於急性一般病床夜班護理人員，並依護理人員大夜、小夜排班班次發給獎勵金，小夜班每班獎勵400到600元、大夜班每班獎勵600到1000元。

中央健康保險署今年2月1日預先撥付今年1月護理人員夜班獎勵至各醫院帳戶。衛福部醫福會執行長林慶豐今天透過新聞稿表示，部立醫院身為公立醫院，各項國家衛生保健政策，總是義不容辭最先扛起責任，尤其護理人員是醫療團隊中不可或缺的部分。

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林慶豐說，接下來農曆春節期間，為照顧民眾健康，部立醫院持續提供門、急診、流感及小兒科門診服務；表達對於護理人員貢獻的重視及感謝，之前特別要求各院務必在年前將夜班獎勵費全數撥入個人帳戶，也是對春節期間繼續堅守崗位的鼓勵。

衛福部所屬醫院已超前部署各項留任護理人力策略，包括改善薪資待遇福利，如加薪、各項獎金、津貼，增補公職護理人力、多元聘任方案如彈性工時排班、功能性及固定班別護理師，提升醫院智能照護工作並積極徵聘輔助人力，降低護理人員臨床工作負擔等。（編輯：李亨山）1130205