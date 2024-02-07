小紅包蒐集祝福 安寧病房治療犬溫暖過新年

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（中央社記者曾以寧台北7日電）一身黑毛、有著無辜大眼的「歐巴」，是全台第一隻駐點安寧團隊輔助治療犬。每逢春節，寄養媽媽、安寧病房護理師劉曉菁，都會把病友、醫護送牠的1元小紅包，串成項鍊，讓牠帶著祝福過新年。

每天早上6時起床，8時跟著寄養媽媽一起去上班，到傍晚5時吃飯下班，是台北榮民總醫院駐點安寧團隊輔助治療犬「歐巴」的固定作息，每逢農曆春節，歐巴也會跟著媽媽一起回到媽媽的老家，在鄉間過年。

每到春節前，歐巴還有一個固定的小儀式，就是戴起紅包項圈，串起大家對牠的祝福。劉曉菁告訴中央社記者，這個習慣的起源，是有名友人送來總統府的1元小紅包，雖然帶在身上不方便，但又很有紀念價值，因此就靈光一閃，做成項鍊別在歐巴脖子上。

沒想到因為實在太可愛，意外大獲好評，因此這幾年來，每逢過年，有人送歐巴1元小紅包，劉曉菁便會幫歐巴一一串到項圈上，等過完年再仔細拿下來，為歐巴收藏好各界送給牠的祝福。

作為全台第一隻受過訓練、駐點安寧團隊的輔助治療犬，歐巴的個性非常穩定，不論在醫院「上班」，與安寧團隊一起外出演講，或過年跟著劉曉菁和親戚一起上餐廳吃飯，都可以乖乖地待在一旁，不會吵鬧。

過年看不到病友，歐巴會不會失落沮喪？劉曉菁說，不會，因為歐巴非常「活在當下」。先前有關係很好的病友過世，歐巴隔天上班還是照著習慣往病友生前的病房跑，但發現病友、家屬都已經不在之後，就又繼續前往其他病房巡視，不會在原地糾結，「就是牠這種活在當下的個性，反而給了病友更多支持和鼓勵」。

「大家都很喜歡送歐巴禮物或紅包，但我們其實不太會收」，劉曉菁指出，非常感謝大家對歐巴的關心，紅包是給歐巴的祝福，所以會收下袋子，退回錢，或建議捐入慈善基金

劉曉菁說；牠陪伴過的病人或家屬送來禮物，也會留一些作為紀念。否則歐巴已經有很多自己的玩具和充足的食物、衣服，各界真的不用再送東西給牠。（編輯：陳清芳）1130207