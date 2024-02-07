更多編輯台推薦新聞：
出國賞雪防滑穿鞋有撇步 正確行走方法圖解教學
生活

出國賞雪防滑穿鞋有撇步 正確行走方法圖解教學

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅 檢驗時間軸與爭議一次了解
生活

台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅 檢驗時間軸與爭議一次了解

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台鐵公司首招新血年後考試 錄取率至少15.8%

2024/2/7 15:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北7日電）台灣鐵路公司首次招募新血936人，將於春節後考試，根據台鐵統計，共有5917人報名，錄取率至少15.8%，如果到考率未達百分之百，錄取率還會更高。

台鐵元旦轉型為公司，1月公告首次辦理新進從業人員甄試，預計正取936名、備取1328名，報名時間從1月23日下午3時起至2月2日下午5時止。

台鐵統計，完成報名人數為5917人，若以全數到考計算，錄取率約15.8%，比起以往考試院辦理的鐵路特考，錄取率都僅個位數字，相對提高不少。

台鐵表示，春節後2月18日會先舉行部分科別需要的體能測驗，3月2日舉行筆試，3月31日舉行口試或術科測驗，都在台北、台中、高雄、花蓮等4地區同時辦理，預計4月底陸續進用。

台鐵指出，這次預計招募4大類科人員，主要為因應組織轉型及人員退離所遺職缺，以補足現場基層人力為優先，其中助理管理師、助理工程師待遇最高，月薪起薪約新台幣4.2萬元，正取58名、備取125名，有429人報名；其次是事務員、技術員，月薪起薪3.9萬元，正取53名、備取111名，有608人報名。

錄取人數最多的是助理事務員、助理站務員、助理技術員，月薪起薪3.6萬元，正取511名、備取651名，有3219人報名；服務員月薪起薪3.3萬元，正取314名、備取441名，有1661人報名。

台鐵表示，這次甄試進用主要為因應組織轉型及人員退離所遺職缺，並以補足現場基層人力為優先，錄取進用人員不適用公務人員有關法令規定。（編輯：張雅淨）1130207

#台鐵
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.230