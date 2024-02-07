台鐵公司首招新血年後考試 錄取率至少15.8%

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（中央社記者汪淑芬台北7日電）台灣鐵路公司首次招募新血936人，將於春節後考試，根據台鐵統計，共有5917人報名，錄取率至少15.8%，如果到考率未達百分之百，錄取率還會更高。

台鐵元旦轉型為公司，1月公告首次辦理新進從業人員甄試，預計正取936名、備取1328名，報名時間從1月23日下午3時起至2月2日下午5時止。

台鐵統計，完成報名人數為5917人，若以全數到考計算，錄取率約15.8%，比起以往考試院辦理的鐵路特考，錄取率都僅個位數字，相對提高不少。

台鐵表示，春節後2月18日會先舉行部分科別需要的體能測驗，3月2日舉行筆試，3月31日舉行口試或術科測驗，都在台北、台中、高雄、花蓮等4地區同時辦理，預計4月底陸續進用。

台鐵指出，這次預計招募4大類科人員，主要為因應組織轉型及人員退離所遺職缺，以補足現場基層人力為優先，其中助理管理師、助理工程師待遇最高，月薪起薪約新台幣4.2萬元，正取58名、備取125名，有429人報名；其次是事務員、技術員，月薪起薪3.9萬元，正取53名、備取111名，有608人報名。

錄取人數最多的是助理事務員、助理站務員、助理技術員，月薪起薪3.6萬元，正取511名、備取651名，有3219人報名；服務員月薪起薪3.3萬元，正取314名、備取441名，有1661人報名。

台鐵表示，這次甄試進用主要為因應組織轉型及人員退離所遺職缺，並以補足現場基層人力為優先，錄取進用人員不適用公務人員有關法令規定。（編輯：張雅淨）1130207