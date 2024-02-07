低溫來襲迎過年返鄉人潮 超商雙雄賺「冒煙商機」

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（中央社記者何秀玲台北7日電）過年前低溫來襲，加上返鄉人潮補給需求，超商業者觀察，每到冬季氣溫下降5度，帶動熱食自助區商品銷售平均可提升2成，暖手熱飲也熱賣；統一超旗下7-ELEVEN與全家出招搶市，觀光景點、國道商場等大量備貨禦寒商品並推熱食熱飲優惠，搶賺「冒煙商機」。

7-11觀察每到冬季氣溫下降5度，熱食自助區商品銷售平均可提升2成，如旗下自有品牌星級饗宴的滷味、麻辣燙、關東煮等都是天冷時熱銷商品。

7-11本次也集結熱食、CITY系列飲品到用品，推上百款抗寒商品搶攻冒煙商機，並於觀光風景區、幹道型及交通轉運站周邊門市加強保暖商品，備貨較平時增加5倍以上，並推CITY系列飲品優惠，預計將可帶動相關業績成長一成。

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全家表示，過年時期氣溫即將下降，本次推出熱飲、熱食等優惠，以搶食溫降飲食需求；同時為因應春節返鄉人潮，台鐵、高鐵站、觀光、宗廟景點等商圈，均提高「即食即飲型」商品備貨，以無需微波的飯糰、三明治、手卷、麵包等輕食為主，方便旅客隨時吃。

全家在國道服務區、台61快速道路休息站部分櫃位，則延長營業時間，滿足年節期間出遊人潮。依過往業績成長狀況，預估將帶動車站型、交通幹道型及景點型店舖業績成長超過3成。（編輯：林淑媛）1130207