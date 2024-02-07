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赴中旅遊團即起停招 品保協會：請業者即刻下架

2024/2/7 20:48（2/7 20:56 更新）
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（中央社記者余曉涵台北7日電）觀光署今天宣布即日起停止招攬前往中國大陸旅行團。品保協會今天表示，請旅行業者即刻下架網站上販售的中國旅行團商品，以免觸法。

交通部觀光署今天宣布，由於中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503航路運行方式，因此即日起停止招攬前往中國大陸旅行團，但今年3到5月底已招攬成團的部分，仍可出團。

中華民國旅行業品質保障協會今天晚間發布聲明表示，希望政府儘速解決兩岸政治問題，讓兩岸恢復正常外，政府應補助已招攬的團體旅遊解約的行政作業費。

除此之外，品保協會表示，政府應出面與航空公司協調退還旅行社機位訂金，並補償旅客及旅行社的損失。

品保協會也提醒業者，6月1日後出發的中國旅行團，請旅行社通知旅客取消，並依照國外旅遊定型化契約第14條處理解約退費，扣除已辦妥的行政規費及必要費用後，剩餘退款給旅客。

品保協會表示，請旅行業者即刻下架網站上販售的中國旅行團商品，以免觸法。（編輯：李亨山）1130207

#中國
#品保協會
#交通部觀光署
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