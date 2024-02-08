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大樂透頭獎連8槓 下期獎金上看3億元

2024/2/8 22:20（2/8 22:49 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社台北8日電）大樂透第113013期今晚開獎。中獎號碼為39、08、25、31、47、05，特別號22；派彩結果，頭獎槓龜，連8槓，下期（9日）預估銷售新台幣3億元，頭獎累積金額預估上看3億元。

貳獎也槓龜。

本期春節大紅包號碼為45、21、37、48、34、08、12、40、23，開出20組，總中獎注數為26注，其中15組為單注中獎，4組為2注均分，1組為3注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為64組，剩餘296組。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1130208

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