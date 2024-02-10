農業部新增完成80件豬毛檢測 皆無瘦肉精

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）台中市府從台糖1包梅花肉產品檢出西布特羅風波，農業部持續擴大檢驗結果發布，今天新增完成肉品市場豬毛檢驗80件，未檢出乙型受體素（瘦肉精）；3到9日共驗633件，皆無檢出。

因應台中市衛生單位至國防部福利事業管理處台中福利站抽驗台糖豬肉產品，從1包梅花肉檢出低劑量西布特羅（Cimbuterol）0.002 ppm案，為確保養豬產業整體生計，2日起農業部啟動多面向監測。

農業部今天發布新聞指出，繼3日至8日累計完成553件樣本（豬血清、毛髮、飼料、同批肉品等）檢驗，皆未檢出乙型受體素，今天新增完成肉品市場豬毛樣品檢測結果80件，皆未檢出乙型受體素。

因此從3日至9日間，農業部累計完成633件樣本（豬血清、毛髮、飼料、同批肉品等）檢驗，皆未檢出乙型受體素。

農業部重申，從2日起啟動回溯機制後，已針對台糖所有10家在養肉豬場豬隻血清、毛髮和飼料與供應台糖的飼料廠2家採樣，皆未檢出乙型受體素。同批肉品農業部也已送驗4件，皆未檢出乙型受體素。

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因應春節採購旺季，農業部說，為確保消費者食肉安全，並提高全台肉品市場採驗量後，已累積320件豬隻毛髮樣本皆未檢出乙型受體素。

農業部重申，國內未核准西布特羅作為動物用藥品，西布特羅等乙型受體素為禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列的藥品，依規定不得檢出，將持續加強抽測，經查獲違法使用，將處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，1年內再犯者更可處250萬元以下罰鍰。（編輯：郭諭儒）1130210