春節期間樂齡學習 10分鐘微教材學溝通、生活安全

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（中央社記者陳至中台北11日電）許多年長者想學東西，卻又擔心上課壓力太大，教育部委託台中科技大學發展「數位學習微課程」，為年長者打造小單元、短時數的課程，包括溝通技巧、生活安全，也教常用的法律知識。

教育部近期發表10部「樂齡學習微課程」影片，每部都約10分鐘左右，讓年長者輕鬆瞭解最需要的樂活人生知識，包括正向心理學、正念紓壓、人際溝通、運動保健等，也有年長者易遇到的生活法律知識，例如監護宣告與輔助宣告、病人自主權利法、遺囑等。

台中科技大學老人服務事業管理系副教授劉以慧研究發現，10分鐘左右的微課程，符合學習者的閱聽習慣，年長者則可透過反覆觀看，加深學習效果。

以「幸福人生的正向心理學篇」為例，邀請台灣師範大學社會教育博士羅耀明深入淺出地分享，如何讓生活中多一些「小確幸」，運用自身強項來得到滿足感。他建議可以試著聯絡很久沒見的老朋友，給自己立下小小的目標，一步步向前進，創造成就感。

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在「溝通技巧篇」中，諮商心理師廖敏雁分享年長者的好意關心，卻可能被家人或朋友誤會，甚至吵架。建議可從傾聽開始，練習轉換立場和角度，思考對方真正的內心想法，也教導利用肢體語言表達關心，例如採取開放的姿態，避免雙手抱在胸前，以上半身微向前傾的方式，讓對方感受到你想要多瞭解他。

教育部表示，樂齡線上學習微課程的主題，都是現代樂齡族最關切的重要議題，相關學習資訊已上傳「教育部樂齡學習網」，可在學習數位教材區找到影片。（編輯：陳清芳）1130211