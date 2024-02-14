互動系統結合升學資訊 助高中生探索生涯旅程

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（中央社記者許秩維台北14日電）大學招聯會選育計畫辦公室建置 ColleGo!系統，新增「探索生涯旅程」，除了彙整升學資訊，還能透過互動提供學生個人專屬建議，幫助學生生涯定向、規劃學習路徑。

為有效結合大學選才與高中育才的需求，大學招生委員會聯合會選育計畫辦公室建置 ColleGo!系統，一方面藉由學群、學類、學系等資訊，提供大學選才的思考模式，同時藉由高中3年行動的設計，協助學生探索大學選才資訊，並逐步累積對應的學習歷程成果。

大學招生委員會聯合會表示，ColleGo!彙整不同學系的特色課程資訊，幫助學生認識大學、學群和學類；學生也可透過探索核心素養、探索領域學科、探索興趣類型等功能，找到適合自己的學群或學類。

高三生準備申請入學管道資料時，可參考 ColleGo!的大學選才指標，招聯會提到，以往大學選才指標在多元能力方面較偏重認知面向；為補足大學選才的指標向度，平台於112學年調整多元能力面向，例如新增主動學習、批判思考、問題解決、邏輯推理等指標。

至於大學選才指標的「個人特質」已更名為「性格特質」，包括主動積極、合作互助、親和接納等指標，希望貼近學生的使用，也更符合大學的選才和育才需求。

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在高中育才方面，ColleGo!也新增「探索生涯旅程」，以學生高中階段經歷的重大生涯事件設置站點，包括預覽升學管道、探索學群、設計學習規劃、學類體驗等不同站點，引導學生逐步進行生涯探索、規劃學習路徑。

招聯會指出，系統還能提供即時互動，經由引導提問，再根據學生的選擇以及多元能力、領域學科自評，提供個人專屬建議，學生完成每站任務後，都會產生個人記錄，保留探索軌跡，協助學生對焦生涯方向，教師也能參考生涯探索結果，掌握學生狀況並提供建議。（編輯：陳清芳）1130214