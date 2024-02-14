機車載孩童風險高 王婉諭游毓蘭籲建立安全通學環境

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（中央社記者王承中台北14日電）許多家長騎機車載送孩童上下學，但兒童安全帽、機車安全座椅的標準，仍未見政府規範。前立委王婉諭表示，政府不能忽視家長被迫用機車載送孩童問題；前立委游毓蘭說，當務之急是建立學校周邊的安全友善通學環境，鼓勵學童步行。

台灣是機車王國，根據交通部統計截至去年12月，台灣的機車數量為1454萬5338輛，顯見多數民眾把機車作為日常生活最主要交通運具，不少家長也騎機車載送兒童上下學；但相較汽車、自行車，對於孩童乘坐機車，包含兒童安全帽、兒童機車安全座椅的標準及規範，至今仍付之闕如。

長期關注兒童議題的前立委、時代力量代理黨主席王婉諭表示，在台灣整體公共運輸量能不足夠狀況下，能理解家長騎機車載送孩童、屬不得不的選擇；但政府不能只呼籲騎機車載送孩童不安全，卻一直忽視家長被迫騎機車載送孩童的問題。

王婉諭認為，政府應該要有角色，告訴家長如何讓孩童安全搭乘機車；另外，包含兒童機車安全座椅、兒童安全帽，都應該要有國家標準，讓家長得以有所依循。

長期關注交通安全議題的前國民黨立委游毓蘭表示，騎機車搭載孩童是許多台灣父母親的生活日常，在偏鄉地區更為普遍，且很多乘載方式並不安全，再加上孩童可能找不到合適安全帽，因此很多孩童都沒戴安全帽，一旦發生意外，情況會比大人更嚴重。

游毓蘭指出，減少家長騎機車載送孩童上下學，除發展便利的大眾運輸外，還有一個根本問題，就是現在台灣學校周遭的通學環境並不安全；很多國小沒有安全的通學環境，到處可見學童必須在車道上行走，因為很多市區巷道根本沒有人行道。

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游毓蘭表示，她一直要求必須立法，市區道路必須強制設人行道，很遺憾交通部公路局及內政部國土管理署都不願意，就只因為怕得罪店家失了選票；凡事選舉考量，就無法真正解決問題。

游毓蘭指出，政府的當務之急是建立國小的安全友善通學環境，鼓勵學童步行上下學。至於國中，除步行外，應鼓勵騎自行車上下學；因此，也要建立安全便利的自行車道，並且教導安全的騎自行車技術。（編輯：林克倫、黃國倫）1130214