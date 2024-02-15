春節連假花蓮景區人數統計 太魯閣13萬人次居冠

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（中央社記者張祈花蓮縣15日電）農曆春節7天連假，花蓮縣府觀光處統計，春節熱門景點以太魯閣國家公園13萬人次居冠，接續是東大門夜市10萬人次、太平洋燈會8萬人次等，新景點理想a2水岸也有4萬人次入園。

花蓮縣府觀光處長張志翔指出，連假期間出國旅遊人數增加，住房率稍有影響，春節期間旅宿平均住房率7成，大年初二達9成。

交通部分，台鐵花蓮站從小年夜截至連假最後一天，進出站總人次約20萬人；蘇花路廊南下花蓮累積車流量約8萬多輛次。

觀光處統計各景點人數，太魯閣國家公園13萬人次居冠，與去年人數持平；東大門國際觀光夜市延續往年好表現，累積10萬多人次，鄰近的太平洋燈會，除了除夕休園，連假期間也吸引近8萬人到訪，人氣比往年更旺。

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七星潭風景區約7萬人次、遠雄海洋公園3萬5000多人次、鯉魚潭風景區2萬多人次，去年才剛開幕的新景點理想a2水岸，以童話小屋景色著名，春節期間也累積4萬多人次到訪，成為新興熱門打卡景點。

張志翔指出，除了辦理大型活動，也打造天文旅遊等主題系列，服務升級部分，辦理優質友善旅宿認證，輔導123家旅宿業取得證書；東大門國際夜市也獲經濟部五星優良市集認證，258個攤商取得星級認證，提升遊客來訪優質體驗。（編輯：陳政偉）1130215