血庫持續拉警報 O型血急缺全台只剩3.7天量

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）全台血庫持續拉警報，又以O型血只剩3.7天最告急。台北捐血中心表示，受春節長假影響，血液捐入量大幅減少，今天是補班日，盼民眾下班後、回家前，踴躍挽袖捐血做公益。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天是偏低，4天以下為急缺。台灣血液基金會統計，截至今天上午7時30分為止，全台血庫只夠用4.5天，其中A型血庫存量剩5.1天、B型血剩5.2天、O型血剩3.7天、AB型血剩5.1天。

台北捐血中心企劃課課長劉俊宏告訴中央社記者，台北甚至僅剩下3.4天庫存量，O型血剩最少、僅2.7天，A型、B型、AB型各剩下4.2天、3.7天、3.6天，「真的非常不妙」，能提供給醫院的血液，從訂單的8成一路降為3成。

劉俊宏說，年後這波缺血主要受春節長假影響，能延期的手術當然就是延期，但目前有2大醫學中心通知各有等待移植病患，只要等到器官就得動手術，沒辦法等，只能想辦法讓他們先用血，相對就會影響到其他患者用血順序。

年前台北捐血中心努力催捐，盼把庫存量拉到10天，實際上卻只衝到5天左右，春節期間仍有用血需求，連帶血庫更加吃緊。劉俊宏指出，當時台北天氣濕冷，生病的人多，加上今年不少人趁著年假出國旅遊，捐血民眾銳減。

今天是補班日，劉俊宏表示，部分捐血點如新光站前號、峨嵋號、忠孝捐血室等，到了傍晚仍提供捐血服務，呼籲民眾下班後、回家前，踴躍挽袖做公益，捐血一袋、救人一命。（編輯：陳政偉）1130217