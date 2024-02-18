想提高團隊工作效率 別當有毒的老闆【書摘】

（中央社網站）老闆都希望部屬工作效率愈高愈好，但有些時候，老闆、經理人正是工作效率的殺手而不自知。這不是指他們笨手笨腳幫倒忙，而是指他們對待員工的方式塑造了「有毒」的環境氛圍，讓員工無法展現最佳狀態。老闆自以為只是溫和的訓斥，聽在員工耳裡可能完全不是那麼回事。

你一定聽過「心流（flow）」這個詞彙，描述一種全心全意專注、激發出巓峰表現的情境。30年前以《EQ》一書造成轟動的哈佛心理學博士丹尼爾高曼（Daniel Goleman）認為，心流需要的全神貫注，要有穩定的情緒狀態來支撐，而與其追求可遇而不可求的心流，不如設法做到自己的最佳狀態就好。

高曼與研究EQ（emotional intelligence，情商）職場作用的心理學家卡利查尼斯（Cary Cherniss）在新書《最佳狀態》分析職場上有卓越表現的人，他們的內心架構從外部看來是什麼樣子。除了員工個別調整，朝向最佳狀態而努力，主管、老闆更需要擁有情商能力，才能提升整個團隊的戰力，進而提升獲利。中央社取得授權與您分享部分內容。

有毒的老闆

一家大醫院有著難以忽視的員工倦怠問題，該醫院的執行長和人資部門邀請卡利辦一場訓練課程來幫助他們的主管。

執行長問卡利，上一堂課他們做了什麼。卡利說他們談到，重要的是讓員工知道自己的價值，以及他們的貢獻有多麼重要。

執行長驚呆了，回答說：「我不信那一套。成年人就應該要拚命工作，不需要別人來稱讚他工作很努力。他們工作是有領薪水的。薪水就是他們應得的所有酬勞。」

聽到執行長那麼說，卡利更加明白為何這家醫院有員工倦怠的大問題。

有毒老闆的負面影響遍及各行各業。一項涵蓋美國職籃693名球員與57位教練的研究，調查了教練風格與球員在兩個球季的表現。教練風格是依據「不當領導」（abusive leadership）及攻擊性兩項指標來做評估，球員表現則是用犯規次數與得分等實際指標來評估。那些有著不當督導教練的球員，犯規次數增加，得分降低——即便是在之後的球季也受影響。

比起老闆和藹可親的時候，員工更容易回想起老闆對他們粗魯或生氣的時候。哈佛商學院的研究發現，回憶的負向性偏誤或許是負面事件對人們心情的影響大於正面事件的一個理由。這也表示經理人隨時都應該盡可能減輕手下人員的困擾。

我們的大腦似乎天生就會更加強烈記住生活裡出錯的事情，而不是讓我們心情好的事情——或許是出於求生的演化優先考量，讓我們思考下次遇到緊急事件或挫敗時該如何處理。因此，孩童對於父母吼叫他們的時刻記憶深刻，勝過相親相愛的時刻。想想看我們跟所愛之人講話的情況。小孩惹我們生氣時——或是伴侶、配偶讓我們受挫時——我們是否出於沮喪而對他們大吼大叫？我們語氣裡夾帶的情感會幫助或傷害他人、加重或減輕他們的壓力。

由於我們通常更為注意老闆的行為與言談，他對我們的感受具有很大影響。許多研究已證實每個人內心都明白：與老闆之間粗魯、有欠思考、不文明的互動，會造成我們情緒起伏波動。差勁的老闆會降低我們對工作的投入、我們工作的滿意度，以及我們的整體心理狀態。

同樣的道理，一個好老闆，溫文、有禮、尊重地對待我們的老闆，會增加我們對工作的滿意度以及對組織的忠誠度，進而提升我們的表現。這些意味著經理人必須謹慎發表批評，因為批評比稱讚更令人感受深刻。老闆對員工的表現給予回饋時，或許沒有意識到他們自認為溫和的訓斥可能被員工視為怒吼。（書摘由時報出版授權，經中央社摘錄；編輯：張珈爾）1130218