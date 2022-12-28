用LinkedIn招募員工6關鍵 善用個人帳號【書摘】

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LinkedIn不單是轉職、招募人才專用的社群工具，對企業來說，也是行銷、開發客戶的利器。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社網站）如果說Line、Facebook、WhatsApp是個人層級的社群工具，那麼LinkedIn就是企業、商務領域最重要的社群工具。LinkedIn最受企業界矚目的功能是社群招募（Social Media Recruitment），這個新興潮流隱含著改變全球轉職市場的方向。

當然，LinkedIn不單是轉職、招募人才專用的社群工具，對企業來說，也是行銷、開發客戶的利器。日本創業顅問、iU資訊經營創新科技大學客座教授松本淳新書《LinkedIn活用大全》整理LinkedIn發展概況與從基礎到進階用法、日本使用者心得實例，中央社取得授權，與您分享將LinkedIn運用在徵才活動的6大關鍵。

關鍵1：每位員工的「個人帳號」都很重要

在思考該如何為公司善用SNS時，大部分的人都會著眼於「如何運用公司帳號」。儘管公司帳號（LinkedIn是「公司專頁」）相當重要，但SNS的個人帳號之運用極其重要。

LinkedIn就是以這種思維為基礎的SNS。舉例來說，邀請信函（InMail）就不能從公司專頁寄出，必須使用個人帳號，即使的是付費版也一樣。

即便每天都很認真發文，但畢竟是以企業為主體，不管怎麼做都會淪為宣傳，運用起來較缺乏溫度。此外，企業帳號也無法看見背後操作的人是誰。有不少以企業帳號所發的文章，大都是宣傳內容，像是講座介紹或徵才資訊等。這種用法很難引發共鳴，當然也很難增加公司的粉絲。

儘管以企業帳號發布的官方消息很重要，但將「個人」拉到檯面上的做法，確實比較容易獲得支持，這也是在SNS引發「共鳴」的關鍵。

就算是新創企業或小型企業，也會有引發許多共鳴的企業員工個人帳號，甚至其影響力高於企業官方帳號的情況發生。個人帳號能夠與企業帳號站在同一個擂台上比拚，就是SNS的特有文化之一。

關鍵2：利用複數個人帳號的「團體戰」效果極佳

雖說個人帳號的發文與交流很重要，不過在SNS單打獨鬥是非常辛苦的。既然要為公司帳號出力，那就不能將重責全部施加在一個人身上，必須由多位公司成員一起運用的「團體戰」才會有效益。這並非是指多人共同經營一個企業帳號，而是運用各自的「個人帳號」。

員工運用自己的個人帳號互相回應、留言等，就能夠為彼此的帳號加分。像這樣由員工、經理與公司代表共同打「SNS團體戰」的公司，這幾年正急速增加。若只由SNS負責人獨自經營，成果就全仰賴個人能力與動機；但發揮團體的優勢加以運用的話，整體SNS運作起來的成果會比較穩定。

在SNS單打獨鬥非常辛苦。既然要為公司帳號出力，必須由多位公司成員一起運用的「團體戰」才會有效益。（圖取自Unsplash圖庫）

關鍵3：不能僅止於單方面發聲，必須用心交流

SNS的運用關鍵中，「交流」比「發聲」更加重要。這樣的現象不僅存在於個人帳號的使用，官方帳號亦同。將SNS視為單純的宣傳媒體，是無法激發SNS的真正潛力。

只要積極給予他人反應或留言，用心經營與他人的「交流」， 就更易於傳遞出公司本身的意念與想法。正因為彼此是平等的溝通，便有機會遇見對公司來說相當重要的未來夥伴，這可以說是社群招募的精髓。

關鍵4：與公司粉絲建立長期關係，別想以短期對決

LinkedIn裡有形形色色的人，包括現在就想轉職的人，以及遇到好公司就立刻考慮轉職的人等。該如何讓正在思考未來的潛在對象，對自家公司抱持良好印象？能否讓對方「想聽聽這家公司的說法」就很重要。

此外，必須營造出讓人即使落選了也想維持友好關係的企業形象。以長遠的目光與其他個人帳號建立紮實的關係，於此LinkedIn自然能夠發揮強大的力量。

企業應採取的並非「狩獵型」的徵才，而是必須長期構築信用與他人的興致，也就是「深耕型」徵才方式。

關鍵5：善加搭配其他媒體與管道

以「多少人直接從SNS應徵」為指標，並非社群招募的本質，因為應徵人數只是其中一項回饋。市面上有公司官網、轉職平台、人力資源公司等各式各樣的管道，企業應該做的就是想辦法增加對自家公司有興趣的整體人數。如此一來， SNS就會對所有管道產生效果，引發提升知名度的槓桿原理（Leverage）。

此外，LinkedIn等SNS既是「人才對公司產生興趣的入口」，也是「做出最終決定的參考資料」。

應徵者通常是在獲得錄取後，才會萌生想理解該公司的情緒， 並非是在應徵當下。無論是透過哪個管道，SNS內的真實交流將會是做決定時的重要因素。充實SNS的內容，也是讓錄取對象點頭進入公司的強力手段。

關鍵6：經營SNS個人帳號，能強化自身職涯觀念

LinkedIn等SNS的個人帳號，原則上都屬於使用者本身。然而，出手協助任職公司的品牌經營與徵才活動，從長期來看， 都有助於「提升自身價值」。

事實上，有越來越多經營者表示，想雇用「擁有強大SNS帳號的HR」。現在是平時有用心經營個人帳號，就能對職涯帶來加分效果的時代。目前已出現在SNS上，擁有影響力的人轉職後，新公司的招募品牌形象也跟著水漲船高的現象。

經營帳號時，能夠善用公司的名字，對個人而言是有益的；而個人帳號經營得好，也有助於強化公司的品牌形象。這種個人與企業以良好的關係持續運用SNS，對雙方來說都是十分理想的模式。（編輯：趙敏雅；書摘由悅知文化授權）1111228