早起的鳥兒才有蟲吃？心理學教你升職面談排第幾個最有利【書摘】

（中央社網站）高中數學的機率理論已經告訴我們，抽籤時不論是先抽還是後抽，中籤的機率都相同。那麼，如果不是單純機率，而是涉及人的判斷，升職面談時排在第一個或最後一個，哪一種比較有利呢？

福爾克．齊茲（Volker Kitz）、曼努埃．涂煦（Manuel Tusch）是德國近年頗受歡迎的當代心理書作者組合，兩人都有心理學背景，齊茲既是律師也是心理輔導員，涂煦開設心理診所也在大學兼課，兩人合著的多本心理學書籍淺顯易讀，出版10年累計銷售已逾百萬冊的《暢銷百萬的德國心理課：寫給在工作、愛情和人際關係中掙扎的你》以51個日常生活常遇到的實例，結合心理學理論，提供你思考和面對的建議。中央社取得授權與你分享部分篇章。

面談順序真的有差別

假設你的公司在內部公布了一個很好的晉升職位空缺，你和幾位同事都報名了。一個遴選委員會成立了，你的上司、上司的上司、上司的上司的上司都在這個委員會裡。現在，你必須在幾個可供選擇的時間中圈選自己希望面談的時間。你如何選擇？

● 剛開始遴選委員一定特別嚴格，一大早他們還很謹慎——最好選中午或晚上。

● 中午時間，大家只想吃飯——早上或晚上應該比較好。

● 到了晚上大家肯定都累壞了，也許心裡早有定論——所以早上或中午比較好。

好難啊！或者也沒這麼難？做這種決定時，有兩條黃金途徑——唯獨更為人所熟知的「中庸之道」這一回不管用。

辦法一：如果你希望遴選委員會特別記得和你的面談，請挑選較早的時間——第一個最好。

心理學上有一個有趣的現象，名為「初始效應」（首因效應）。「初始」是指「第一個」；初始效應是根據以下的知識：比起較晚到來的訊息，我們更容易記住早出現的訊息。因為早出現的訊息到來時，能影響記憶儲存，甚至可能干擾記憶儲存的其他訊息還不存在。

舉例來說，「初始效應」使得謠言與偏見運作得特別好：我悄悄聽到有人說，我的新鄰居是個「笨女人」，結果，就算星期天婆婆來訪之前她借代糖給我，或在我出門旅行時幫我餵貓等等，足以證明她真是親切又平易近人的人，但這對她、對我現在全都毫無意義了。她的一言一行，我一概解讀為耍陰招或阿諛奉承——僅僅因為第一個訊息在其他訊息「未干擾」的情況下先被儲存起來，接著，新的但跟之前對立的訊息會無法留在我的腦海中。儲存起來的訊息也和我們人類一樣：我們最喜歡與自己相似的東西，知道這就是所謂的第一印象，第一印象很有效，直接「烙」在我們的記憶中。

但若你不是晨型人，也害怕自己睡眼惺忪給主管留下不好的印象，不是該受到提拔的最佳人選─別擔心，還有第二個辦法：初始效應有一個對應——所謂的「時近效應」（近因效應）。「時近」表示「最新的」；時近效應說的是：最後出現的訊息給人留下最深的印象，因為它們沒有被別的訊息覆蓋。儘管你的上司有可能筋疲力竭，但你還是挑晚一點的時間——最好選最後那個面談時間。

此外，時近效應是銷售心理學中一個很通用的技巧。回顧一下你上次血拚的過程：雖然有很多建議，但你仍舊不太確定究竟要不要「加碼」，或者還沒百分之百確定真的想買那支貴上3倍的口紅─這時銷售員如何反應？通常他們的說法類似「這支口紅當然貴了一點，但使用的次數是10倍耶！」或者：「如果你在這裡多投資一點，就能透過使用這款產品來保護我們的環境！」接下來她嘗試再下一城，於是這則最後祭出的訊息在你的大腦上特別有分量，到頭來極有可能說服你。專業術語上，我們稱之為「最後的殺手鐧」。

這兩種效應彼此完美互補——在此我們說的也是「初始與時近效應」：如果善加利用二者，便能成功地留給別人第一與最後印象。也許你爭取到第一個面談時間，下班前「不經意」地在走道上遇見剛完成面談馬拉松的委員們，可以簡短為你早上那場愉快的面談道謝，祝他們有個愉快夜晚。等到小組討論面試結果時，若你一開始和最後都表現得不錯，這個職位差不多就等於勝券在握了。如此一來，「晚起的鳥兒」終於也在科學上獲得平反啦！（編輯：林傑立；書摘由先覺出版授權）1111221