乾拌麵標示違規 漢來美食：目前銷售商品皆符規定

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）食藥署今天公布最新調理速食麵乾製品製造業稽查專案結果，包含漢來美食的「來拌麵」成分未依規定標示遭罰3萬元。漢來美食表示，商品已全部回收，目前銷售的商品皆符合規定。

高雄市衛生局今天發布訊息說明，去年9月5日會同食品藥物管理署南區管理中心執行專案至漢來美食股份有限公司稽查，此公司販售「來拌麵椒麻醬香（五辛素）」產品，內容物標示內容排序未依照生產使用量由多至少排序展開。

高雄市衛生局表示，前述事項違反食品安全衛生管理法規定裁罰新台幣3萬元，並已令業者回收並完成改正不合格產品標示後始得販售。

漢來美食今天向中央社記者表示，商品內容和標示內容並沒有不相符，商品品質也沒有問題。這批商品是去年9月衛生局到工廠稽查時，發現內容物標示沒有依照含量內容由多至少順序排列，因此要求改善。

漢來美食強調，這批貨品早在當時就全部回收，並未流入市場，未造成任何消費者損害。目前市場上銷售的商品，皆符合相關食安規定，請消費者放心、安心食用。

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衛生福利部今天透過新聞稿指出，衛生福利部食品藥物管理署聯合地方政府衛生局執行「112年調理速食麵乾製品製造業稽查專案」，其中6件產品標示與規定不符，主要缺失為內容物成分未完全展開或未依其含量多寡由高至低分別標示。

產品外包裝標示不合格名單，包含高雄市鳥松區漢來美食股份有限公司的「來拌麵椒麻醬香（五辛素）」，標示成分未依含量多寡由高至低標示。以餅乾為例，如成分有麵粉、青蔥等，當麵粉占比最多就要寫第1個，依此類推。（編輯：郭諭儒）1130219