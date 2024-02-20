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空巴大白鯨再度現身桃機 觀景台21日提早開放

2024/2/20 16:18
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（中央社記者吳睿騏桃園機場20日電）「空巴大白鯨」2號機去年首度現身桃機，3號機昨晚降落桃機並停留過夜，桃園國際機場公司今天說，大白鯨3號機預計21日上午5時起飛，明早南側觀景台將提早於4時30分開放。

「空巴大白鯨」3號機昨晚10時23分降落在桃園機場，由於桃機觀景台關閉時間是10時30分，不少接獲訊息的航空迷都搶在關閉前，捕捉大白鯨降落桃機的難得畫面。根據知情人士表示，「空巴大白鯨」2次停留桃機都是供組員休息任務。

桃園國際機場公司下午表示，因應空中巴士 A300-600ST（Beluga 白鯨）3號運輸機來台停留桃園機場，機場公司回應廣大航迷心聲，明天早上第二航廈南側觀景台將提早2小時，從4時30分就開放，航班預計起飛時間為上午5時。

1名民眾接受媒體聯訪表示，兒子最喜歡大白鯨，19日獲知訊息後，由於抵達時間剛好在觀景台關閉前，當晚特地帶著兒子守候迎接，不同於去年來的2號機，19日抵達的是3號機，小朋友還特別帶來大白鯨的模型，可以看到真正的大白鯨相當開心。

航空迷陳先生表示，這樣的機會很難得，去年錯過了2號機，這次的3號機一定要親眼目睹，且大白鯨造型不同於其他班機，胖胖的相當可愛。

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今天一早就到機場的航空迷王先生說，去年的「空巴大白鯨」2號機是深夜抵達、凌晨就離開，粉絲只能透過照片觀賞，這次特別把握機會，與同好在今天一睹大白鯨迷人風采。

桃園國際機場公司曾在去年大白鯨2號機來台時，於臉書（Facebook）發文宣布全球僅5架的「空巴大白鯨」（A300-600ST Super Transporter "Beluga"）首度現身桃機，並向民眾科普，由於飛機可愛如鯨豚外型，因此獲得「空巴大白鯨」暱稱，空巴集團共生產這一型超級運輸機5架，主要是用來運送飛機零組件。（編輯：方沛清）1130220

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