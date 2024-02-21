屏中2生獲台灣國際科學展覽一等獎 將赴美比賽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤屏東縣21日電）屏東高中高二生林品樺、許日峖參加2024台灣國際科學展覽會作品「格子點的可見性研究」，在強敵環伺下榮獲大會獎數學科一等獎殊榮，將代表台灣參加美國國際科技展覽會ISEF。

林品樺、許日峖在數學科老師張宮明指導下，拿下大會獎數學科一等獎殊榮，5月將代表台灣參加美國國際科技展覽會ISEF。林、許兩人是數理資優班同學，研究主題「格子點的可見性研究」，歷時半年每周固定跟老師討論，將論證過程寫在黑板上，找出關鍵點，完成後用手機拍下黑板討論過程，再整理成電子檔。

對於「格子點的可見性研究」，張宮明說，研究主題探究數論問題進而用生活化描述，假設一群學生在操場上形成陣列，若想在某個地點拍攝這群學生，要算出有多少學生被擋住、多少學生可以被拍到，進而討論如何選定位置，才能將全部學生都拍進去。

國立台灣科學教育館2日舉辦「2024台灣國際科學展覽會」頒獎，由45名評審委員組成的評審團經3天評審，共選出包含數學、物理與天文學、化學、地球與環境科學、動物學、植物學、微生物學、生物化學、醫學與健康科學、工程學、電腦科學與資訊工程學、環境工程學、行為與社會科學等13學科大會獎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

依屏東高中資訊，包括國內133件、國外54件作品獲獎，選出29件作品、48位同學將分別代表台灣參加今(2024)年度的美國國際科技展覽會（ISEF）、亞洲科學展覽會（ESA）、瑞士國際人才論壇(ISFT)、突尼西亞國際工程與科技節(I-FEST2)、土耳其國際音樂科學工程能源博覽會(BUCA IMSEF)及義大利(FAST)、巴西(MOSTRATEC)及韓國(KSEF)、加拿大(CWSF)、盧森堡、巴塞隆納等國際科學博覽會。

屏東高中校長陳國祥說，學校雖身處國境之南，各項資源不若其他都會地區豐沛，但在師生勤奮努力下，仍在競爭激烈的台灣國際科展中榮獲一等獎殊榮，歡迎縣內優秀國中學子畢業後進入屏中，在優質且熱情的老師指導下攜手築夢。（編輯：孫承武）1130221