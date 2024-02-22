清境農場2/23奔羊節 台14甲線國民賓館路段管制

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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）清境農場明天舉辦「奔羊節」，將有逾百頭可愛綿羊及大批遊客在台14甲線逛大街，場方今天預演，遊客見狀直呼可愛；活動路線使用台14甲線7.8至9.5公里處，請用路人配合管制。

國軍退除役官兵輔導委員會清境農場明天將舉辦63週年場慶暨「奔羊節」，其中最吸引人就是逾百頭綿羊在省道台14甲線「逛大街」，清境農場今天發布訊息表示，為讓綿羊們盡責扮演「山道綿羊」角色，昨天、今天上午、下午各一場次，集合綿羊大軍預演熱身。

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清境農場表示，參加「奔羊節」遊客明天上午8時30分可在清境農場國民賓館旁遊客中心搭乘免費接駁車；張姓遊客表示，今天天氣晴朗來清境農場踏青，正巧在觀山牧區看到綿羊大軍預演，綿羊奔跑衝刺不僅很可愛，更讓人不由自主跟著跑，親身體驗很有趣。

省道台14甲線轄管單位、交通部公路局中區養護工程分局指出，清境農場23日上午10時20分至10時50分舉辦奔羊節，活動路線使用台14甲線指標7.8至9.5公里處、國民賓館至清境南商圈路段，農場派員沿線疏導交通，重要路口由員警維持，請用路人配合指揮。（編輯：黃世雅）1130222