台日共推觀鳥保育 2024年底深化發展生態觀光

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）日本鹿兒島出水市每年有上萬隻候鳥飛抵，引人注目，台灣雲嘉南也是，今天在觀光署見證下，出水市與台灣野鳥保育協會簽署合作備忘錄，年底將與觀光署合作，推展生態觀光。

台灣野鳥保育協會今天舉辦「台日野鳥保育觀光交流記者會」，會中台灣野鳥保育協會理事長姜榮寬、日本鹿兒島出水市長椎木伸一，在交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處長許宗民的見證下，雙邊簽署合作備忘錄，宣布深化觀鳥、保育交流，預計年底出水市將進一步與雲嘉南管理處合作。

許宗民說，出水市有上萬隻候鳥，吸引許多觀光客前往賞鳥，展開深度生態旅遊，而台灣的雲嘉南濱海地區也有潟湖、沖積沙洲、濕地及紅樹林等棲地，提供黑面琵鷺等多種候鳥渡冬。

他並說，台灣許多民間團體也跟出水市一樣認真地推動保育，期許雙邊在保育、觀光上加深交流，歡迎有更多日本觀光客到雲嘉南、台灣各地旅遊。

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椎木伸一說，除了去年與台灣野鳥保育協會展開交流，2017年出水市也與埔里締結姊妹市，出水市有300種以上的野鳥及鶴，吸引愈來愈多的外國鳥友前往拍攝，希望這次簽訂合作備忘錄後展開更多雙邊交流，吸引更多台灣人到出水市，也讓更多日本人更加喜歡台灣。

姜榮寬說，台灣野鳥保育協會去年11月在出水市鶴博物館舉辦台灣特有種鳥類特展，今年2月在新竹也舉辦台日觀鳥攝影交流展，而出水市也將每年11月定為台灣月，希望未來加深鳥類攝影展等交流活動。（編輯：陳清芳）1130222