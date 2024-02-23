新莊中港光雕3/1登場 巨型手比愛心造型光廊搶眼

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（中央社記者高華謙新北23日電）新北市新莊區中港大排光雕展3月1日登場，今年透過百萬盞炫彩LED燈與6大主題美景迎接白色情人節，最大亮點是5公尺高的手比愛心造型光廊，相當搶眼。

新北市政府水利局長宋德仁今天透過新聞稿表示，新莊中港大排光雕展3月1日於新莊中港廣場登場，連續24天點亮中港河廊。今年主題「幸福新北 戀戀中港」，規劃「守護愛情」「愛情運河」「愛情啟航」「月光戀人」「愛的迫降」與「愛情鞦韆」6個主題區域，沿河廊可看到浪漫燈飾結合沉浸式光雕投影，沿線陸橋也打造成愛情運河。

宋德仁表示，今年受矚焦點是中港廣場有座5公尺高的手比愛心造型光廊，象徵「守護愛情」，還有玫瑰花燈打造的愛情海、讓愛降臨的熱氣球燈飾及超過百萬盞炫彩的LED燈，相當搶眼。

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水利局水利工程養護科表示，3月14日白色情人節當天晚間加碼闖關活動，現場報名後，通過默契大考驗「擊響愛情」與「心動來電」等遊戲，就可獲得限量「炫彩發光玫瑰花」專屬紀念品1份。

光雕展期自3月1日至3月24日止，每晚6時至10時點燈，3月1日開幕晚間還有表演團體LUXY BOYZ帶來超級激光秀表演。民眾可搭乘捷運環狀線至幸福站，沿幸福路往中華路2段方向步行約10分鐘；或搭公車99與299至財源廣場，再步行2分鐘即可抵達。（編輯：孫承武）1130223