澎湖多元健康科普體驗 形塑島嶼人健康

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（中央社澎湖縣24日電）澎湖縣衛生局結合中華醫事科技大學舉辦「海洋．島嶼人」衛教健康科普暨視光服務活動今天登場，透過現場闖關與服務，形塑澎湖島嶼人的健康，並安排為低收入戶學子們免費配眼鏡。

澎湖縣長陳光復出席活動開場致詞感謝中華醫事科大提供資源，照顧離島地區學生科學學習需求，提供澎湖學子驗光和弱勢學生免費配鏡服務，致贈感謝狀由校長孫逸民代表接受。

澎湖縣衛生局長陳淑娟表示，活動有5項科普主題、10項科普知識闖關關卡、視力初步篩檢、弱勢學生免費配鏡及衛教推廣活動攤位，包含縣護理公費生招生宣導、毒品危害防制宣導、社區心理衛生中心、口腔健康促進宣導及安寧緩和醫療、器官捐贈宣導，活動多元且活潑有趣，適合全家一起參與。

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例如「食安科學-阿嬤的古老智慧」，以家中常見加工科學角度切入課程主題，並以老祖宗的加工技術智慧，透過科普活動安排，讓學生學習並知道食品加工的技術與科學意涵，打破「罐頭之所以能存放很久，一定是加防腐劑」迷失。

中華醫事科大校長孫逸民領30多名師生一行，昨晚搭乘夜航澎湖輪抵澎，今明天辦理有視覺、海洋、環境、養殖、食安科學等衛教相關活動，多元活潑有趣，讓在場民眾親身實地體驗。「海洋．島嶼人」衛教健康科普暨視光服務，今、明兩天在馬公朝陽社區活動中心，民眾可把握周休二日前往參加。（編輯：孫承武）1130224