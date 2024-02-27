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75歲男3個月狂瘦21公斤 就醫揪出甲狀腺亢進

2024/2/27 15:36（2/27 16:01 更新）
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亞洲大學附屬醫院家醫科主治醫師吳佾璇（右）提醒，民眾應養成定期量測體重習慣，若出現體重驟降現象，可能是疾病引起，排除刻意減重後，應積極就醫尋找體重下降原因。（亞大醫院提供）中央社記者蘇木春傳真 113年2月27日
亞洲大學附屬醫院家醫科主治醫師吳佾璇（右）提醒，民眾應養成定期量測體重習慣，若出現體重驟降現象，可能是疾病引起，排除刻意減重後，應積極就醫尋找體重下降原因。（亞大醫院提供）中央社記者蘇木春傳真 113年2月27日
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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中張姓男子3個月內體重驟降21公斤，就醫檢查發現甲狀腺亢進引發，經藥物治療體重已漸回升；醫師提醒，民眾應定期量體重，若發現體重驟降且非刻意減重，應就醫檢查。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿表示，75歲張男近3個月體重快速減輕，從原本76公斤暴瘦至55公斤，還變得虛弱無力且易喘，他一度擔心得了不治之症，經就醫抽血檢查發現「甲狀腺刺激激素」偏低、「游離四碘甲狀腺素」升高，揪出甲狀腺亢進是體重減輕主因。

亞大醫院家醫科主治醫師吳佾璇表示，常用的定義指體重在6個月內降低至少5%，就會視為異常，至於造成體重減輕的原因很多，大部分可以經由醫學檢查找出根源，張姓患者經幾個月藥物治療，體重已慢慢回升，原本的心悸、失眠症狀也改善。

吳佾璇指出，常見造成體重減輕原因為腸胃道相關疾病，惡性腫瘤則約占1/4；另外，內分泌疾病（包含甲狀腺機能亢進、糖尿病等）、慢性感染或發炎（如肺結核、愛滋病、自體免疫疾病等），以及心、肺、腎、神經系統的疾病、藥物副作用，皆有可能導致體重減輕。

吳佾璇也提到，精神疾病特別是憂鬱症，約占所有原因的1/10，比例也不低，情緒對於食慾及消化功能也會有影響。

她提醒，民眾應養成定期量測體重的習慣，若出現體重減輕症狀，可先自行評估是否有食量或進食頻率減少，或活動量增加而無相對應的增加飲食等，若排除刻意減重，應積極就醫尋找體重下降原因。（編輯：陳仁華）1130227

#亞洲大學附屬醫院
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