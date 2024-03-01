喝水比賽猛喝6千cc水中毒 醫：勿短時大量灌水

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（中央社記者沈佩瑤台北1日電）「多喝水沒事，沒事多喝水」，但水喝太多未必好。馬偕兒童醫院收治1名國中生，在喝水比賽10多分鐘內猛喝約6000cc，之後出現頭暈嘔吐及意識不清等水中毒症狀，及時就醫救命。

這名15歲國中生日前參加父母公司舉辦的春酒聚餐，餘興節目舉辦喝水比賽，他在10多分鐘內猛喝約6000cc茶水，領到新台幣6000元現金獎，未料因開水與清淡的茶水中缺乏電解質，身體水分無法即時排出，導致電解質不平衡，餐敘結束後不到5小時，他在凌晨因頭暈、嘔吐等神經學症狀送醫。

馬偕兒童醫院兒童內分泌科主任丁瑋信今天透過新聞稿指出，急診抽血報告結果鈉離子偏低，屬於急性水中毒個案。

丁瑋信說明，成人腎臟1天最多可排出18公升尿液，換算下來，3小時內最好不要飲用超過2000cc的水，這名國中生雖然沒有立即產生不適，因體內電解質不平衡，急性低血鈉引發神經學症狀，所幸家長警覺性高緊急送醫，否則後果不堪設想。

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急性水中毒的臨床表現為呼吸心跳減慢、體溫降低、嗜睡、頭痛、嘔吐，煩躁不安、腦內壓增高等。丁瑋信表示，國外更曾發生過家長逼迫孩喝水造成水中毒死亡的案例。

他提醒，寶寶在4到6個月接受副食品之前，不建議另外喝水，慢慢接觸副食品後，建議以寶寶體重每公斤1天攝取量約20cc為標準，由於水分也會來自於食物，仍應掌握「補水而非灌水」原則，人體適當補充水分有其必要，切勿在短時間內大量喝水，以免導致體內鈉離子快速變化而造成水中毒。（編輯：管中維）1130301