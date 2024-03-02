大學博覽會北高同步登場 港澳6校來台招生

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（中央社記者陳至中台北2日電）2024大學暨技職校院多元入學博覽會今天在台北、高雄兩地同步登場，共有6所香港、澳門學校設攤，部分並現場面試，向台灣優秀學子招手。

由旺旺中時媒體集團舉辦的2024大學暨技職校院多元入學博覽會，今、明2天上午11時起在台北、高雄同步舉行，現場除了講座、還有各校的主題說明會、有獎徵答等活動，帶領學子家長一起認識各大學。

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近年許多港澳學校積極來台招生，開放以台灣的學科能力測驗成績申請，今年包括香港城市大學、香港浸會大學、香港教育大學、香港科技大學、香港理工大學、澳門科技大學等6校設攤，部分還在台北展區舉辦現場面試，讓有留學計畫的學生預約報名。

主辦單位指出，不少學校祭出高額獎學金爭取優秀學生入學，例如以第1志願錄取亞洲大學者，學測至少4科以上符合錄取學系參採的標準，最高可領新台幣360萬元；錄取暨南國際大學且學測2科以上成績達頂標，至少可領獎助學金10萬元，新生入學獎學金最高可領200萬元。相關資訊可參考大學博覽會網站。（編輯：李亨山）1130302