大學博覽會3/2登場 安排填志願面試技巧講座

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（中央社記者許秩維台北26日電）2024大學暨技職校院多元入學博覽會將於3月2日登場，現場將邀請名師分享選填志願、學習歷程、書審資料撰寫與面試技巧等主題講座，部分香港學校將於台北展區舉辦面試。

由旺旺中時媒體集團舉辦的2024大學暨技職校院多元入學博覽會，將於3月2日至3日在台北、高雄同步舉行，希望提供全方位服務，協助學生依據自己的興趣和性向，選擇大學與校系，現場除了講座、還有各校的主題說明會、有獎徵答等活動，帶領學子家長一起認識各大學。

大博會主辦單位今天發布新聞稿指出，為了讓學生能夠更清晰地了解自己的未來發展方向，展覽現場將邀請名師分享選填志願、學習歷程、書審資料撰寫與面試技巧等主題，提供學子最新、最有效率的應試技巧和策略。

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主辦單位提到，今年海內外參展學校展現極大熱情，不少學校祭出高額獎學金爭取優秀學生入學，例如以第1志願錄取亞洲大學者，學測至少4科以上符合錄取學系參採的標準，最高可領新台幣360萬元；錄取暨南國際大學且學測2科以上成績達頂標，至少可領獎助學金10萬元，新生入學獎學金最高可領200萬元。

除了透過實體展介紹學校特色、科系介紹、未來出路與獎學金優惠方案等資訊，大博會主辦單位也於3月2日至3日同步在中時新聞網進行線上直播，確保全國各地學生都能參與博覽會，部分香港學校將於台北展區舉辦現場面試，有留學計畫的學生可以提前預約報名。（編輯：李亨山）1130226