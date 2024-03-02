國際知名流體力學家 中研院院士吳耀祖辭世

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（中央社記者吳欣紜台北2日電）中研院院士、國際知名流體力學家吳耀祖去年12月16日辭世，享耆壽99歲，中研院表示，吳耀祖對於流體力學各領域具原創性貢獻，也擔任過院內評議員，對院內學術研發展助力甚深。

中央研究院近日發布訊息指出，吳耀祖去年12月16日於美國辭世，享耆壽99歲。

中研院指出，吳耀祖是國際知名流體力學與工程科學家，專長為航空學、應用數學科學及流體物理學，其對於空泡、噴流和尾流的自由流線理論，洋流能和風能，非線性水波，生物在氣體或液體中運行時所產生的流動現象等流體力學各領域具原創性貢獻。

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中研院也提到，吳耀祖在於1952年取得美國加州理工學院博士學位後，任教該校40多年至1996年退休，並曾獲該校傑出教學獎；1964至1965年至德國漢堡大學任訪問教授，吳耀祖也曾擔任中研院2屆評議員，對院內學術研究發展，助力甚深。

中研院表示，吳耀祖學術成就卓越，曾獲頒古根漢基金會學者獎（John Simon Guggenheim Fellowship）、日本國家科學振興學會學者獎、美國物理學會流體力學終身成就獎、美國土木工程學會Theodore von Kármán獎章及美國機械工程學會終身成就獎等，復獲選為美國物理學會會士、美國國家工程學院院士及中國科學院外籍院士，其於1984年當選中研院第15屆院士。（編輯：陳政偉）1130302