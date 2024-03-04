方劭云首創接腳圖案預測電路設計 獲年輕學者研究獎

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（中央社記者許秩維台北4日電）台科大電機工程系教授方劭云首創使用標準元件「接腳圖案」預測電路設計問題，以機器學習模型來提高預測準確率外，去年獲頒中研院「年輕學者研究成果獎」。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，數位電路是由標準元件組成，經由「接腳」連接金屬線，接起相連的標準元件；當電路複雜程度越來越高時，「接腳」會被其他金屬線擋住，沒辦法順利連接。

台科大電機系教授方劭云首創使用標準元件「接腳圖案」預測電路設計問題，以機器學習模型來提高預測準確率，還可應用於電路設計最佳化，目前已與全球最大的電子設計自動化公司合作，整合到電子設計自動化軟體中。

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北一女中、台大畢業的方劭云外型亮眼，她指出，曾覺得自己是以花瓶角色進入實驗室，甚至被教授質疑專業能力，但在努力發奮圖強後，終於得到認可；身為過來人，她勉勵念理工科系的女性後進要撐過去前3年，在碩博班階段沒有標準答案的情形下，女學生表現就顯得優異，且論文往往比男學生寫得好。

方劭云提到，相較於研究，她更喜歡教學，最有成就感的，不是自己得獎，而是看到學生從原本什麼都不會，出現一點一滴的自我突破提升；雖然教職集研究、教學、產學合作等等工作於一身，已婚女性更需身兼數職，但只要完善掌握效率，一切都可以順利進行。（編輯：李亨山）1130304