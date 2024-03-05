國民黨提藥價上路應有緩衝 健保署：已提早公告

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（中央社記者曾以寧台北5日電）國民黨今天表示，新藥價上路前應有緩衝期，不應馬上調降。健保署回應，計算藥價調整前，就已考量藥品市占率與可替代性，並於法規規定藥價調整生效日的1個月前就公布調幅。

健保署日前公布4月起調整健保藥價，其中調降4551項，1年可節省新台幣55.3億元，這次調整藥價品項雖然再度創史上最少，金額卻並非歷年最低。

國民黨今天表示，新藥價上路，應該要有緩衝期，不應馬上調降；4551項藥品降價，其中9成是老藥，對慢性病用藥恐造成嚴重影響。呼籲新政府不要忽視缺藥與健保藥價制度的問題，應增加醫療投資，讓藥價回到正常的醫療經濟學，讓民眾可以用到高品質藥物。

對此，衛生福利部中央健康保險署醫審及藥材組組長黃育文告訴中央社記者，缺藥問題大家都會很擔心，因此在調查、計算藥價調整的時候，就有考量到是否為基本藥品、藥品市占率、品項可替代性等，再計算出今年如何調整。

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有藥師擔心，新藥價上路是否廠商會因製造不敷成本，退出製造，造成缺藥情況。對此黃育文說，「應該是不會」，因為今年在調整藥價前，已經做過許多計算，且若真有成本不敷狀況，可以3月8日前檢送成本分析資料，提出申覆；目前已有廠商提出，將會加速審查。

至於藥價上路緩衝期，黃育文說明，在「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」中有規定，每次藥價調整於4月1日生效，因此在公告作業上，每次都會往前提，讓藥局、藥商、醫界等都有約1個月的時間可以因應，今年亦在2月21日就發布公告。（編輯：陳政偉）1130305