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健保藥價砍55.3億元 調整品項史上最少

2024/2/22 17:49（2/22 18:01 更新）
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健保署22日公布2024年4月起調整的健保藥價，其中調降4551項，一年可節省新台幣55.3億元。健保署醫審及藥材組長黃育文受訪時強調，這次調整品項是史上最少。中央社記者陳婕翎攝 113年2月22日
健保署22日公布2024年4月起調整的健保藥價，其中調降4551項，一年可節省新台幣55.3億元。健保署醫審及藥材組長黃育文受訪時強調，這次調整品項是史上最少。中央社記者陳婕翎攝 113年2月22日
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（中央社記者陳婕翎台北22日電）健保署今天公布4月起調整健保藥價，調降4551項、調升17項，1年可節省新台幣55.3億元。這次調整藥價品項雖再創史上最少，但金額並非歷年最低，減少的藥價支出將挹注於新藥。

衛生福利部中央健保署自民國102年起試辦DET方案，預設每年藥費支出目標值，讓藥費維持於穩定及合理範圍。這次檢討藥品約有1萬4000項，結果共有4568項藥品價格將調整，調降4551項、調升17項，預計每年可減少健保藥費支出55.3億元。

健保署醫審及藥材組長黃育文接受媒體聯訪時表示，調整時也會考量基本藥物品項、調降幅度及基本價保障等原則，以確保藥品穩定供應，甚至設定不調整範圍，如已通報短缺藥品不調整，尤其急重症或兒童用藥，強調這次調整品項是史上最少。

對於調整後藥價，廠商有不敷成本情況，可於公告日起2週內檢具成本分析資料，依「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」第34條規定向健保署提出價格調整建議。黃育文提醒有需要的業者可於3月8日前提出申請，廠商退出市場狀況發生率不高，藥品供貨不會有問題。

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針對今年減少的健保藥價支出用途，黃育文說，藥價調整可有餘裕收納新藥的給付，其中一部分希望可以挹注到新藥新科技引入，這是全世界一貫做法，希望將更多新藥納入健保給付範圍，讓民眾有更多使用到新療法機會，以達全民健康。

另外，健保署已著手推動健保藥品政策改革，並研議輔導獎勵國內藥廠投入或擴充生產的措施，以達到合理調整藥品價格、扶植國產學名藥。黃育文表示，改革部分涉及法律修正，支付標準與藥品價格辦法草案仍待與業界溝通。（編輯：管中維）1130222

#健保
#衛生福利部中央健保署
#黃育文
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