健保藥價4月起調整平均調幅2.8% 中風藥漲最大、腸癌藥降最多

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（中央社記者陳婕翎台北22日電）健保署公布今年4月起調整健保藥價，平均調幅2.8%，腸癌用藥「癌治佳靜脈輸注濃縮液／依瑞諾丁濃縮注射液」降幅35%，砍藥價幅度最多；中風藥「克壓脂膜衣錠」調20%漲幅大。

衛生福利部中央健保署自民國102年起試辦DET方案，預設每年藥費支出目標值，讓藥費維持於穩定及合理範圍。這次檢討藥品約有1萬4000項，結果共有4568項藥品價格將調整，調降4551項、調升17項，預計每年可減少健保藥費支出新台幣55.3億元。

中央健保署醫審及藥材組長黃育文今天下午接受媒體聯訪表示，這次藥價降幅前3名類別，以心臟血管用藥居冠，其次為神經系統用藥、全身性抗感染劑。上述藥品類別平均調幅最大排名與去年相同，並未出現變動。

健保署進一步分析單一藥品，調降幅度最多是大腸直腸癌治療藥品「癌治佳靜脈輸注濃縮液／依瑞諾丁濃縮注射液」，高達35%，從原先2504元降至1623元；第2為降幅28%乳癌用藥「萊特汝膜衣錠2.5毫克」；降幅第3的是胃或十二指腸潰瘍的「強生妙治胃顆粒」，幅度27%。

黃育文解釋，健保署在評估調降藥價時，一定都會以藥品市占率、銷售數量與金額等作為參考依據，藥廠每年會和醫院重新簽約，依據銷售與占率重新計算藥價，上述藥品調降幅度較大，原因之一可能是藥品在醫院銷售價格出現變動，再加上市占率與銷售量增加。

至於單一藥品調升幅度最高品項，分別為降低中風、心肌梗塞用藥「克壓脂膜衣錠」，調升幅度高達20%，從原先的8.6元變10.3元；還有與其他止吐藥劑併用，防止癌症化療引起噁心嘔吐副作用的「治敏吐膠囊」，也調升19%。

黃育文解釋，這2款調升的學名藥品項都是因為同分組藥物第1年加入「三同」行列，其中包含價格較昂貴的原廠藥及價格較低的學名藥，兩者需要調整至「同價格」條件，所以學名藥價格會上升，反之原廠藥價格會下降。

健保藥價調整是天秤兩端，一口氣砍太多，廠商利潤過低，可能退出台灣市場、出現缺藥危機；適時維持藥費合理範圍，可有餘裕收納新藥給付。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，新藥給付等待期太長、限縮給付條件都因預算不足，樂見省下的錢挹注新藥。（編輯：李亨山）1130222