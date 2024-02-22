健保砍價9成是老藥 藥師公會憂慢性病患沒藥用

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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）健保藥價4月起調整，砍下新台幣55.3億元。藥師公會全聯會認為，逾9成是老藥，幾乎砍到「離死亡邊緣不遠了」，且多數是慢性病用藥，若退出市場，恐影響600萬人用藥權益。

衛福部健保署今天公布今年4月起調整健保藥價，其中調降4551項，1年可節省55.3億元，這次調整藥價品項雖然再度創史上最少，金額卻並非歷年最低。減少的藥價支出未來將挹注於新藥。

藥師公會全聯會理事長黃金舜認為，這次調整項目中，新藥僅占7%，逾9成為健保給付超過15年的老藥，且幾乎都是慢性病用藥，若加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情剛結束、俄烏戰爭持續、原物料價格等因素影響，恐釀退出市場潮。

「到時候600萬慢性病患者怎麼辦？」他傍晚接受媒體聯訪指出，新藥本來價格就高，老藥被砍的價格在他看來，「幾乎離死亡的邊緣不遠了」，擔心再度調整藥價後，民眾恐面臨無藥可用，呼籲新藥、老藥預算要分開，才不會產生排擠。

他並舉例說明藥局的難處，強調社區藥局是末端，得備藥等醫師開處方，在4月前進貨的成本如果是1顆10元，結果4月起變成7元，換言之，每調劑1顆，藥局就虧3元，長期下來不得了，假如藥師怕虧本暫時不進貨，「這段空窗期民眾拿不到藥誰負責？」

此外，黃金舜重申全聯會立場，盼健保署持續推動讓指示用藥退出健保，回歸自由市場才是比較衡平的作法，而不是用調整藥價的方式，調整指示用藥價格。

中華民國學名藥協會理事長陳誼芬則說，今年總調整金額55.3億元，還是比往年要少，現在看來是在期待中，目前整體接受度還算高，且現行仍在全民健康保險藥品費用分配比率目標制（DET）試辦階段，尚未變成正規健保政策，產業及醫療院所就是跟著走。

她不諱言每年調整藥價，對廠商及醫療單位都是大事，站在廠商的角度而言，會就自己的主力產品與競爭廠商的同類產品做相對位置比較，訂定後續市場藥價政策；若以協會理事長身分，因藥價調整是根據藥價調查，還包括藥證多寡、市面銷售情況等因素，健保署依公式計算出調幅，不會憑空調整。（編輯：管中維）1130222