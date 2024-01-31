藥師公會創物流平台 食藥署：有助穩定藥局貨源

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（中央社記者陳婕翎台北31日電）進貨困難缺藥是獨立藥局營運可能面臨難題，藥師公會全聯會以訂貨物流平台作解方，部分藥師憂壟斷市場，食藥署今天表態在商業行為合法前提下，確保各層級藥品供應，樂觀其成。

藥師公會全國聯會在去年12月21日會議決定，授權由全聯會媒合大型物流平台，提供有需求的獨立藥局，彼此建立合作模式，希望協助獨立藥局解決缺藥及進貨困難。開業藥師沈采穎今天在臉書指出，擔心此舉有假公濟私，有謀利之嫌。

針對藥師公會全國聯會成立的「好鄰居藥業聯盟」物流平台，衛生福利部食品藥物管理署副署長王德原今天傍晚接受媒體聯訪時表示，官方確實有委託全聯會113年藥品市場監測計畫，包含協助藥局貨源供應完善，如何執行由全聯會自行決定，但「好鄰居藥業聯盟」平台並非食藥署委託。

雖然食藥署並無要求全聯會建立「好鄰居藥業聯盟」物流平台，但王德原表示，以食藥署立場而言，各界積極致力確保藥品穩定供應，讓各層級醫療院所及藥局都可以取得所有藥品，在商業行為合法前提下，樂見其成。是否擔心形成壟斷，對於剛開始執行的模式還言之過早。

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藥師公會全國聯會理事長黃金舜說，與訂貨大、價格低的連鎖藥局相比，去年起獨立藥局明顯出現叫不到貨困境。參考疫情期間，獨立藥局以團購模式，採買防疫酒精及快篩，因數量龐大、價錢談得很漂亮，今年才會再次集結獨立藥局，當初苦無物流出現配送困難，則以物流平台解決。

黃金舜表示，獨立藥局加入不需要加盟金，預計2天內即可拿到貨，由通過認證物流商負責運送，把關品質、供貨更穩定，對獨立藥局是一大福音。獨立藥局可以隨時退出，即使不參與，也不用擔心叫不到貨，仍可與其他盤商叫貨，不會影響權益，依然可以選擇便宜貨源。（編輯：陳政偉）1130131