藥品中盤商資訊平台即起上路 藥師可直接查庫存

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（中央社記者陳婕翎台北31日電）食藥署藥品供應監測系統今天起上線啟用，將全台12個主要的藥品中盤商資訊媒合，未來社區藥局與醫院藥師可直接查詢庫存狀況，以利協調藥品妥善分配，確保藥品穩定供應。

「藥品供應監測系統」是由衛生福利部食品藥物管理署委託資訊廠商去年底委託業者建置，中華民國藥師公會全國聯合會協助尋取合作中盤藥商，每天將藥品庫存資料介接導入，具備查詢介面，供執業藥事人員可查找所需藥品於合作中盤藥商供應情形。

食藥署副署長王德原今天在例行記者會表示，截至目前共有12家中盤藥商加入，後續將陸續完成資料介接導入，提供不同中盤藥商的藥品庫存資訊，供藥局及醫療機構參考。由於對接欄位須修正資料，以利傳遞，達到每天即時更新，現階段已有2家完成介接，預計還有5家本週完成。

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王德原說，其餘中盤商持續修正資訊系統，預計農曆過年前完成介接。「藥品供應監測系統」即起正式開始運作，將有助基層藥局及診所取得所需藥品，保障民眾用藥權益。他舉例有些中南部藥局叫不到藥，不一定是缺藥，可能是長期合作中盤商手邊沒有貨，但其他中盤商還有庫存。

食藥署也將透過「藥品供應監測系統」，主動監測中盤藥商端的藥品供應情形，必要時調查藥品許可證持有藥商藥品供應狀態、協調藥品妥善分配等，以利病人就近領藥，保障民眾用藥權益。（編輯：陳政偉）1130131