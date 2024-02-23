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健保藥價砍55.3億 薛瑞元：今年調整較少無太大影響

2024/2/23 10:42（2/23 10:53 更新）
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衛福部健保署招牌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林敬殷台北23日電）衛福部健保署公布最新藥價調整，但藥界擔心老藥恐退場，影響慢性病患用藥權益，恐影響600萬人。衛福部長薛瑞元今天表示，影響應該不大，以今年新台幣55.3億元來看，調整算是比較少。

衛福部健保署昨天公布今年4月起調整健保藥價，其中調降4551項，1年可節省55.3億元，這次調整藥價品項雖然再度創史上最少，金額卻並非歷年最低。減少的藥價支出未來將挹注於新藥。

不過，藥師公會全聯會認為，逾9成是老藥，幾乎砍到「離死亡邊緣不遠了」，且多數是慢性病用藥，若退出市場，恐影響600萬人用藥權益。

薛瑞元上午在立法院受訪時表示，所謂的砍藥價是每年做藥價調查，有些是新藥，但專利期過了，藥價就會降低。有一些是比較舊的藥，調漲都會考慮藥在臨床上的替代性，如果可替代性比較差，通常價格就不會太低。

薛瑞元表示，以今年55.3億元來看，調整算是比較少。

媒體追問，是否影響慢性病用藥患者。薛瑞元說，應該是影響不大，健保署公布後，可以在時間之內提出申覆，如果認為藥價砍了不合理，可以跟健保署申覆。（編輯：謝佳珍）1130223

#薛瑞元
#立法院
#衛福部健保署
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