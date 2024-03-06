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台南一中與日本2高校簽署姊妹校協議 促進交流

2024/3/6 12:20
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（中央社記者張榮祥台南6日電）國立台南一中今天表示，台南一中與日本駒場東邦高校、藤枝東高校簽署姊妹校協議，未來將落實交換生、校際參訪、教育旅行、國際教育交流等合作計畫。

台南一中今天發布新聞稿指出，台南一中校長廖財固、藤枝東高校校長佐野文子2月22日在日本靜岡縣藤枝市簽署姐妹校協議，同日廖財固也在東京都與駒場東邦高校簽訂姊妹校協議。

台南一中表示，藤枝東高校是日本高中足球名校，常代表靜岡縣出戰全國大會，多次在日本高校足球選手杯奪冠，培養出長谷部誠（法蘭克福，2010、2014、2018 FIFA世界盃日本國家隊隊長）等逾20名日本奧運會、世界盃足球國手。

東京都駒場東邦高校是日本頂尖高中，畢業生多進入東京大學、京都大學、早稻田、慶應等名校就讀。

台南一中最早姊妹校簽署是1976年的韓國慶熙中學．高等學校，後因時空背景轉換，很長一段時間未再有姊妹校。此次簽署的日本2所高校，將參加今年暑假台南一中主辦的「高中生面對永續發展目標SDGs探究與實作學習成果研討會」。（編輯：戴光育）1130306

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