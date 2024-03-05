南一中學生「16歲的對話練習課」 分享成長經驗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南5日電）台灣高中生課業壓力不小，國立台南一中科學班25名2年級學生透過閱讀與書寫，探索內在，認識自己及世界，預定3月9日發表新書「16歲的對話練習課」，分享成長經驗。

台南一中今天告訴中央社記者，「16歲的對話練習課」新書由台南一中114級科學班25名2年級學生撰寫，全書共有71篇文章、250頁。

參與書寫的學生表示「把自己的情緒轉化為文字，是很有挑戰性又很好玩的事」、「能將自己的經驗及內心真實的想法分享給大家，讓我十分開心」、「參與了這次的寫作出版，讓我明白透過努力練習，真的可以練出好的寫作」。

科學班導師何俊昌表示，台灣高中生壓力向來不小，科學班學生更要面對繁重課程、考試競賽、自我期許、社會期待、升學準備、生涯規劃、理想追求等。

因此，科學班教學研究會教師社群參考社會情緒學習（SEL）內涵，設計「成長：與自己對話」、「試煉：與挑戰對話」、「修復：與他人對話」、「成全：與群體對話」等4堂課，透過文章閱讀、教學活動啟發及深入思考核心問題，體會文字運用力量，以書寫記錄對話歷程和結果。

台南一中表示，此書獲得蔚藍文化出版社肯定出版，希望和全台學生共同交流自我對話、個人書寫心得，也幫助家長了解青春期孩子想些什麼、有什麼煩惱、及可能需要怎樣的陪伴或溝通，協助學生進行社會情緒學習及自我成長。

台南一中校長廖財固說，新書「16歲的對話練習課」書寫，是25名年輕人觸摸自我探索內在，藉著和自己對話認識自己，分享成長經驗，看見成長印記，放下對輸贏的執念，重新找回對學習的熱愛，學習聽懂別人的話，也練習說話的藝術。

「16歲的對話練習課」預定3月9日在台南一中小禮堂新書發表，小作家們也將分享自己的寫作經驗。（編輯：郭諭儒）1130305