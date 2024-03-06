教育心理學巨擘張春興手稿捐國圖 充實文化典藏

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（中央社記者許秩維台北6日電）已故的台師大名譽教授張春興是當代教育心理學巨擘，家屬花4年時間整理其手稿，並捐贈給國家圖書館，充實「當代名人手稿典藏系統」的本土文化寶藏。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，張春興是台灣20世紀中後期的當代教育心理學巨擘，在台師大任教逾40年，最早將心理學與家庭、學校和社會教育結合，以入世的教育觀念，讓學術走入生活，並費時19年完成心理學辭典編纂，影響兩岸心理教育及社會甚鉅。

張春興留下的手稿包括長篇論文、短篇評論、個人獨立編寫辭典的詞條、思考雜記等，家屬經過4年時間仔細整理、分類、查證、掃描、建檔，於去年12月完成所有文物的整理裝箱，並捐贈給國家圖書館，國家圖書館也於今天舉行捐贈儀式。

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台灣師範大學副校長宋曜廷提到，張春興是華人心理學界的巨擘，因為張春興對心理學的提倡和傳播，才讓台灣在諮商輔導、心理測驗、應用心理學等方面有廣泛應用，同時帶動兩岸三地心理學的蓬勃發展。

張春興的女兒張修然表示，身為家屬，面對這些歷經半世紀的學術手稿和文物，必須責無旁貸地擔負起整理任務，先生劉永仁和女兒劉蘭辰也一起投入整理工作；感謝國家圖書館為這批珍貴手稿作永久典藏，希望帶給年輕人更多啟發，並提供學術研究更多資料，手稿的整理過程也拍攝成記錄片，將放在網路上供更多人觀賞。1130306