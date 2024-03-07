無子西瓜基金會打造長照機構 鑫淼天使居啟用

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（中央社記者黃旭昇新北7日電）無子西瓜基金會斥資新台幣3.9億元興建的「鑫淼天使居」今天啟用，這是新北市首家兼具社區及住宿式的綜合式長照機構，預計可照護104名長者，並創造53個就業機會。

無子西瓜基金會表示，位於新北市林口區的「鑫淼天使居」大樓於2021年5月5日開工，經歷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄烏戰爭、原物料及人工成本上漲等困境，今天由前監察院長、天使居長照財團法人董事長王建煊與新北市長侯友宜主持啟用典禮。

基金會指出，新啟用大樓將幫助失能失智長者享有尊嚴的晚年，包括日間照顧中心、失智團體家屋及住宿式機構，提供一條龍服務的綜合型長照機構。

其中，「失智團體家屋」以小單元的共同生活模式，提供穩定情緒、維持日常生活功能、尊重隱私及維護尊嚴的照護服務；其餘各種服務，以滿足長者個別化的需求為主。

基金會表示，推出「認天使孤老安置募資計畫」，提供一半以上的床位給失能失智的貧苦孤老，由雙北市府社會局轉介，安置最迫切需要幫助的長者。

王建煊表示，他與妻子蘇法昭投身於慈善事業，看到許多膝下無子的長者面臨看病、醫療、手術等重大問題，因而創辦基金會並於林口區創建「鑫淼天使居」，提供失能者26床、失智者18床、日間照護60人。

侯友宜指出，人口老化是全球共同面臨的社會現象，新北市不斷擴增長照據點，已立案住宿式長照機構已有16家，「鑫淼天使居」將提升林口區長照服務量能，使長輩受到更加完善照顧。

新北市經濟發展局表示，「鑫淼天使居」興建案納入「招商一條龍」專案，協助申請建造執照、使用執照，加速各項行政流程。（編輯：戴光育）1130307