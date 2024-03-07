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阿里山林業鐵路 預定113年中全線通車

2024/3/7 18:05（3/7 18:21 更新）
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阿里山林業鐵路及文化資產管理處7日指出，阿里山林業鐵路新建42號隧道（圖）預計4月底完工，待試車、交通部檢查通過後，最快年中就能全線通車。（阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）中央社記者蔡智明傳真 113年3月7日
阿里山林業鐵路及文化資產管理處7日指出，阿里山林業鐵路新建42號隧道（圖）預計4月底完工，待試車、交通部檢查通過後，最快年中就能全線通車。（阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）中央社記者蔡智明傳真 113年3月7日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）農業部林業及自然保育署6日臉書貼文，「阿里山鐵路今年要全線通車啦！」阿里山林業鐵路處今天說，林鐵新建42號隧道4月底完成，辦理試車、經交通部檢查通過後，預定年中全線通車。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱告訴中央社記者，阿里山林鐵58公里處因莫拉克風災崩坍中斷，民國104年完成復建並預定該年底全線通車，惟因同年9月杜鵑颱風又造成路線崩坍55公尺。

周恆凱說，經綜合評估新建42號隧道1106公尺，避開崩坍坡面，依法完成環評、水保、文資審議程序，並經鄒族部落同意，自110年1月8日正式動工，已於112年12月20日完成隧道本體工程。

此外，目前正進行鋼軌及枕木等軌道鋪設工程，預定113年4月底完成後，辦理試車及報請交通部檢查，預定113年年中全線通車。

林業及自然保育署臉書（facebook）貼文指出，工程人員在海拔1600多公尺沒有道路可以到達的二萬平山區，忍受山上的低溫、濃霧，運用有限的狹小腹地運輸機具和材料，日以繼夜進行42號隧道復建工程。

隧道全長1106公尺，歷經開挖、支撐，去年底終於貫通，也已經完成隧道襯砌，目前正在進行最後的鋪軌工作，順利的話年中就可以全線通車。（編輯：黃世雅）1130307

阿里山林業鐵路新建42號隧道工程近尾聲，目前正在進行鋼軌及枕木等軌道鋪設，預定4月底完工。（阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）中央社記者蔡智明傳真 113年3月7日
阿里山林業鐵路新建42號隧道工程近尾聲，目前正在進行鋼軌及枕木等軌道鋪設，預定4月底完工。（阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）中央社記者蔡智明傳真 113年3月7日
#交通部
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