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澎湖惠民醫院重建 酒商回饋義賣逾150萬

2024/3/8 17:34（3/8 17:46 更新）
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葡萄酒商「尼索斯莊園」推動島嶼城市系列講座列車前進澎湖，並透過義賣活動，將經費挹注給正在興建長照醫療大樓的惠民醫院，盼傳遞善的循環與正能量，惠民醫院長張明哲（右）代表接受。中央社 113年3月8日
葡萄酒商「尼索斯莊園」推動島嶼城市系列講座列車前進澎湖，並透過義賣活動，將經費挹注給正在興建長照醫療大樓的惠民醫院，盼傳遞善的循環與正能量，惠民醫院長張明哲（右）代表接受。中央社 113年3月8日
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（中央社澎湖縣8日電）從2020年啟動重建計畫的澎湖惠民醫院，面臨缺工、建材上漲因素，重建經費有3億餘元缺口。酒商業者提供「沒有你就不行」澎湖紀念紅酒義賣，義賣逾150萬元全數作為醫院重建基金。

業者這項「島嶼城市系列」講座列車，7日起一連2天在馬公知名餐館、民宿舉辦講座，共提供300瓶限量版的「沒有你就不行」紀念紅酒義賣，由惠民醫院院長張明哲代表接受。活動以每瓶新台幣1500元價格，或捐款1500元以上都可獲贈1瓶，義賣所得逾150萬餘元全數作為醫院重建基金。

張明哲表示，惠民醫院從2020年啟動重建計畫，但面臨缺工、缺料及建材上漲等因素，重建經費從原本5億5000萬元，暴增至8億3000萬元。在各界捐款下，工程在民國112年7月動工，預計115年中完工，目前仍有3億餘元缺口，盼各界愛心補足工程款差額。

天主教靈醫會澎湖惠民醫院新建長照醫療大樓，規劃有 4、5層大樓各1棟，總樓地板面積1萬3313平方公尺，未來服務澎湖近160位（住宿99位、日照60位）長照家園，以及提供居家長照每年2400人次服務，打造長照、門診、住院、復健及居家護理等醫療長照兼顧園區。

酒商業者「尼索斯莊園」透過新聞稿表示，「沒有你就不行」澎湖紀念酒是紀念在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，靈醫會大家長80歲的呂若瑟神父憂心家鄉義大利疫情嚴重，罕見寫信為家鄉同胞募款，短短一週就募得超過原本目標數倍善款，讓台灣人的愛回流給曾經幫助過我們的人。現在惠民醫院的重建計畫有賴各界參與，為澎湖長照量能注入更直接支援。（編輯：孫承武）1130308

天主教靈醫會澎湖惠民醫院募集經費新建長照醫療大樓，規劃2棟分別為4、5層樓高建物，將為在地鄉親打造一個長照、門診、住院、復健及居家護理等醫療及長照兼顧的園區，但如今工程費用大幅增加，盼各界能響應募款活動，協助補齊經費缺口。中央社 113年3月8日
天主教靈醫會澎湖惠民醫院募集經費新建長照醫療大樓，規劃2棟分別為4、5層樓高建物，將為在地鄉親打造一個長照、門診、住院、復健及居家護理等醫療及長照兼顧的園區，但如今工程費用大幅增加，盼各界能響應募款活動，協助補齊經費缺口。中央社 113年3月8日
澎湖惠民醫院重建計畫在各界響應下已於2023年間正式動工，但因缺工、缺料及建材上漲等因素讓整體經費大幅增加，目前尚有新台幣3億餘元缺口，盼各界能捐款獻愛，協助補足工程款差額，打造一處醫療與長照兼顧的園區。中央社 113年3月8日
澎湖惠民醫院重建計畫在各界響應下已於2023年間正式動工，但因缺工、缺料及建材上漲等因素讓整體經費大幅增加，目前尚有新台幣3億餘元缺口，盼各界能捐款獻愛，協助補足工程款差額，打造一處醫療與長照兼顧的園區。中央社 113年3月8日
#COVID-19
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