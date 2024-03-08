台中港拚觀光開發 遊艇業者進駐實現開船去逛商場

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）台中港開發港區親水觀光遊憩，台灣港務公司今天表示，台中港遊艇專區土地由亞果遊艇公司投入建設，第1期就鄰近日商購物商場MITSUI OUTLET PARK，預計2至3年後營運。

台灣港務公司今天在交通部例行記者會表示，台中港開發港區親水觀光遊憩，105年引進日商三井集團於中泊渠底端，投資興建大型海港購物商場MITSUI OUTLET PARK，107年12月營運後，已吸引上千萬國內外旅客造訪。

台灣港務公司也在三井商場西北側20A、20B號碼頭，規劃為遊艇專區，去年成功招資國際級遊艇俱樂部亞果公司，投入國際遊艇碼頭的建設，預計引進住宿、餐飲、零售服務、藝術親子遊樂及海洋教育等，打造娛樂、休閒及遊艇機能的複合觀光遊憩水岸空間。

台灣港務公司說，提供亞果興建暨營運遊艇專區期限為30年，亞果將投入新台幣10億元，開發規模約10.7公頃（陸域5.9公頃、水域4.8公頃）面積；根據亞果的規劃，全區分2期開發，第1期以鄰近三井MITSUI OUTLET PARK區域，水域開發約2公頃，設置擋浪堤及約30席遊艇泊位，陸域規劃臨時會所、遊艇大街、船艇岸置場，預計2至3年可營運。

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亞果在台中港遊艇專區第2期，水域開發1.3公頃增設50席遊艇泊位，陸域規劃遊艇旅館及親子室內樂園等，全區預估5年開發完成，將是台中港觀光遊憩大型指標性亮點。

台灣港務公司說，未來這座中部地區獨一無二的複合式臨水遊憩空間，將可串聯台中港中二路港埠服務廊帶、梧棲觀光漁港、高美濕地、海洋生態博物館、永續綠能博物館、梧棲老街、震大金鬱金香酒店、海線新市鎮等沿線觀光休閒、商業機能景點，帶動台中港及周邊地區轉型。（編輯：陳政偉）1130308