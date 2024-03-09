彰化以北及宜花10縣市低溫特報 苗栗凌晨7.5度平地最冷

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）中央氣象署觀測，今天強烈大陸冷氣團影響，北台灣多處有出現攝氏10度以下氣溫，今晨平地最低溫是苗栗7.5度，氣象署也發布彰化以北及宜蘭、花蓮10縣市低溫特報。

根據氣象署觀測資料，凌晨北部及東北部多處氣溫在10度以下，苗栗農改場測站，凌晨1時24分，測到7.5度低溫，其次是基隆8.1度、宜蘭東澳及新北福隆都是8.2度、宜蘭礁溪8.7度、新北深坑8.8度、台北文山區及宜蘭頭城8.9度、新北淡水9度、新北板橋9.6度。

氣象署發布10縣市低溫特報及燈號，黃色燈號（寒冷）地區，包括：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣。

氣象署說，今天各地早晚都寒冷，中部以北及東北部低溫多半在9到13度，局部地區更低，其他地區14、15度，預測白天北部及東半部高溫17到19度，中南部22到25度；上午天氣大致穩定，下半天起西半部山區可能有零星降雨。（編輯：郭諭儒）1130309